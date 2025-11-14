《華爾街日報》：文武雙管齊下 普廷正將教室變成軍訓場

普廷極力推動教育軍事化，還曾稱：「戰爭不是由將軍贏得，而是由教師贏得的。」（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》13日報導，俄羅斯教育體系的軍事化進程正在加速，從低年級開始，軍訓和戰爭相關內容就被納入課程，現役軍人在課堂上訓練學生使用武器，灌輸西方國家為敵人的觀念，以及軍備課程等，旨在讓學子為未來的衝突做好準備。

據報導，俄國針對6到8歲間學生的「愛國教育」經費，已從2021年的35億盧布（約13.5億台幣）增加到2024年的500億盧布（約192億台幣）以上，另有其他經費用於在學校設置軍備。這些學生每天依上課，必須先立正站好接受曾在烏克蘭前線服役士兵檢查服儀。

這類軍訓最早在與烏克蘭接壤的庫斯克州進行，並透過俄國國家電視台播出。隨著克里姆林宮將「愛國教育」推廣到全國各學校，為未來戰爭培養潛在的參戰人員，這種軍訓正在俄國各地上演。

學生一升上8年級後，曾是課外活動的武器訓練已成為必修課。他們被教導軍隊紀律、軍事史，以及如何組裝卡拉什尼科夫步槍和操控無人機。此外，將西方描繪成俄國敵人、將烏克蘭描繪成西方傀儡的歷史教科書，即將在低年級中教授。

政治學家舒爾曼（Ekaterina Schulmann）在描述克宮的邏輯時表示：「如果你對學齡兒童進行適當的灌輸，那麼他們將成為你未來可能計畫的任何戰爭中更便宜、更高效的士兵。」事實上，俄國總統普廷早在2023年12月就表示，「戰爭不是由將軍贏得，而是由教師贏得的」。

對普廷而言，重塑俄國教育課程以弘揚愛國主義和兵役意識，一直是他的長期目標。 2000年上台後，普廷對蘇聯解體後國家團結的喪失表示惋惜，並稱寬鬆的青年政策正在腐蝕年輕人的思想。

普廷在任內著手將教育系統置於政府控制之下，重點打擊那些教授不同俄國歷史解讀的學校。他認為，與西方爭奪俄國靈魂的鬥爭，激烈程度不亞於爭奪自然資源。

俄國青年問題專家、著有相關書籍的講師加納（Ian Garner）說道：「政府的意圖是利用一切可以想到的手段，從意識形態、心理層面，以及至少在一定程度上，從基本的軍事技能方面，讓孩子們做好戰爭準備。」

俄國政府文件顯示，俄國學校現在每週以一堂名為「重要事情的對話」的課程開始，長達1小時，旨在向兒童傳播保守的俄國價值觀。俄國獨立媒體公布的一份教材副本顯示，學前兒童的教材更宣稱：「活著就是為祖國服務。」

