忠誠僚機不僅限戰機 英NYX計畫力拼直升機控無人機

直升機忠誠僚機或已形成中，圖為波音的為「協同轉型旋翼機」（CxR）。（圖取自波音）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國國防部近期啟動一項「NYX計畫」概念驗證項目，目標在為AH-64E阿帕契攻擊直升機研發一款自主戰術無人機，作為協同作戰平台，試圖讓阿帕契也能擁有自己的「忠誠僚機」，用於在敵對空域執行偵察、打擊和電戰任務。

軍聞網站「Army Recognition」報導，英國國防部本月初發布了價值1億英鎊的招標案，最後將從4家廠商選擇1家，該無人機設計用於在直升機前方飛行，先行進入敵方密集防空網，並執行偵察、目標搜索鎖定、打擊和對抗敵方反制措施等任務，同時與英國作戰理論中已設想的其他打擊武器整合。

報導指出，國防部規劃人員希望加快進度，目標是在2026年簽約，並在2027年進行實戰演示，以便戰術無人機能夠與阿帕契機隊在2020年代後期的現代化改造進度保持一致。

報導分析，英國發展的趨勢與法國的輕型航空兵不謀而合，法國已將無人機系統描述為空戰無人機化，並提出「空射效應」和「戰術空戰無人機」概念，想定無人機系統可與忠誠僚機一樣，在不暴露機組人員下執行打擊、干擾或情蒐等任務。

英國的NYX計畫則是規畫AH-64E的忠誠僚機可遵循「指令式而非控制式」邏輯，由直升機機組人員制定作戰意圖、預期效果和交戰限制，而機載演算法則負責任務管理，該協同作戰平台可提高有人駕駛平台的殺傷力和生存能力，同時降低後勤保障和維護成本。

陸基的自主協同作戰平台（ACP）概念的初步規格表明，該無人機具備垂直起降能力，有效載荷超過200公斤，可搭載從情報、監視和偵察（ISR）感測器到導引武器等多種裝備。其採用開放式架構，以便未來整合更多有效載荷、軟體模組或資料鏈。該無人機優先考慮與國防部現有系統整合，從而為地面部隊提供即時戰術態勢圖。這種開放式架構也有利於出口和互通性，因為它允許使用阿帕契或其他空中作戰平台的客戶根據自身需求整合模組。

