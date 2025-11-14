暴雨重創蘇澳 國軍化身黑夜騎士協助道路清淤 災民豎起大姆指

國軍在深夜時段化身為「黑夜騎士」，穿梭街巷與積水區域清淤，為民眾開闢安全回家的路。（軍方提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕鳳凰颱風重創蘇澳，國軍第三作戰區於第一時間投入災害搶救及災後復原任務，截至今天中午，已完成1247戶受災民宅清理作業，主要道路清淤與地下室積水排除也進入最後階段，災民都豎起大拇指，肯定國軍官兵不分晝夜，以即時的行動支援地方、守護家園。

宜蘭暴雨重創蘇澳，災情相當慘重；國軍為加速地方恢復正常生活，第三作戰區以最短的時間、最高效率投入道路清淤、廢棄物清理以及環境消毒等工作。其中，工兵部隊更在多個深夜時段化身為「黑夜騎士」扮演關鍵角色，在每個雨夜穿梭街巷與積水區域，以機具與鏟子為受災鄉親開闢安全回家的路。

第三作戰區表示，只要哪裡需要國軍，就能看見迷彩的身影，經官兵日夜不懈的投入，加上縣府團隊及居民共同努力，截至今天中午，已完成1247戶受災民宅清理作業，主要道路清淤與地下室積水排除也進入最後階段。

作戰區指出，國軍始終秉持「與民同在、守護家園」的信念，全體官兵不分晝夜、接力輪班，以最即時的行動支援地方、守護家園，每一個角落都烙印著救災官兵滴滴汗水與堅毅奉獻的痕跡，讓受災地區鄉親能儘速回到安穩、正常的生活。

蘇澳居民豎起大拇指，向國軍官兵表達感謝。（軍方提供）

