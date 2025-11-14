軍方評估對台威脅更甚航艦 中國076型兩棲突擊艦「四川號」海測

中國076型兩棲突擊艦的首艘艦「四川號」在今天出海進行各項海試項目。軍方官員今天指出，076型兩棲突擊艦在某種程度而言，對台的威脅程度更甚於傳統航空母艦。（圖：取自中國央視）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國已有4艘075型兩棲突擊艦服役，排水量超過4萬噸丶採用電磁彈射系統的076型兩棲突擊艦，首艘艦「四川號」已在今天出海進行各項海試項目。軍方官員今天指出，076型兩棲突擊艦可搭載更多的固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等具，備三棲登陸能力，同時具備蜂巢型平台，可以操作數十架中大型攻擊無人機，在某種程度而言，對台的威脅程度更甚於傳統航空母艦。

在因應策略上，官員表示，台灣應持續強化「不對稱」戰力，研發並部署增程型反艦飛彈，如增程型雄風三型飛彈，並加強無人機作戰能力以具備偵打一體丶海空聯戰能力。同時，應發展陸基遠程機動火力，並透過演訓加強海、空、陸軍協同作戰能力，以在敵軍兩棲登陸階段進行有效打擊。 例如運用成本低廉的「勁蜂」無人機形成「蜂群」，在台海作戰時打擊敵軍水面艦，並爭取反艦飛彈突穿的機率，創造屬於台海的「地獄景象」。

中科院「勁蜂」系列無人機可對敵軍艦艇發起蜂群攻擊，型塑台海「地獄景象」。（擷取自中科院影片）

官員表示，按照中方內部的建軍期程規劃，「四川號」兩棲突擊艦計在明年年底前通過各項測試後交艦服役，並且進行同級的後續艦建造，「四川號」服役後歸屬在解放軍南部戰區海軍，先前的4艘075型兩棲突擊艦，則是東部戰區與南部戰各2艘，由此可發現共軍的重點部署方向。

國防院學者江炘杓曾發表專文指出，儘管兩棲攻擊艦為共軍「新質作戰力量」的重要組成，有其引人注目的特點，卻也有其受到忽視或罕為人知的弱點，不論是 075 型或 076 型艦皆然。避其強點，擊其弱點，應是較好的應對之道。例如076型艦的艦載機起飛與著艦效率很低丶輔降系統難保飛行員安全落艦等等。

海軍曾在學術月刊刊載專文指出，中共「076 型」艦為新型態兩棲攻擊艦，結合了電磁彈射技術、無人機平台及提升中共海軍在海航支援與增強的兩棲突擊能力，對守勢部隊構成諸多威脅，台灣應該建立多層次、全方位的防禦網，應對來自海上、空中及縱深地區的聯合登陸作戰威脅，並建立無人機的攔截與干擾系統，可包括電子干擾、物理攔截裝置及網絡攻擊技術提高防禦效率。

