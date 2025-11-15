為德國F127級新銳軍艦助力 美同意售德1070億元標六、標二飛彈

美國國務院今天宣佈，批准向德國政府出售標準6型飛彈Block I和標準2型飛彈Block IIIC及其相關設備，預計總價值35億美元（約合台幣1070億元）。我國使用的是標二飛彈Block IIIA型，是海軍艦隊防空飛彈的主力。圖為2013年，我國基隆級艦射擊「標二」飛彈。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府恢復正常運作之後，一口氣對外宣佈多項軍售案，除了售台價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的軍機使用的非標準零附件案之外，美國國務院今天宣佈，批准向德國政府出售標準6型飛彈Block I和標準2型飛彈Block IIIC及其相關設備，預計總價值35億美元（約合台幣1070億元），已提交所需認證文件並通知國會。

這項軍售案將部署在德國未來配備神盾系統的F127級水面作戰艦艇上，提供可部署的綜合防空和飛彈防禦能力，提升德國應對當前和未來威脅的能力，從而增強德國對區域戰略競爭對手的威懾力。擬議的軍售也將提升德國與美國及其盟軍海軍協同作戰，應對各種海上威脅的能力。德國能夠順利地將這些飛彈納入其武裝部隊。

美國海軍濱海戰鬥艦「薩凡納號」（USS Savannah, LCS 28）2023年10月在東太平洋成功從甲板上的貨櫃化模組，發射一枚「標準六型」飛彈並擊中目標。（美軍DVIDS網站）

根據規劃，德國國防部計畫採購8艘F127級巡防艦，預計2030年代陸續下水、成軍，作為現役F124級艦後繼型號；根據軍聞媒體「Naval News」去（2024）年底報導，F127級艦的首艦預計2034年服役，但具體時間仍有待正式確認。

美國政府今天宣佈，同意德國政府請求購買至多173枚標準6型飛彈（SM-6）Block I和至多577枚標準2型飛彈Block IIIC，以及MK 21和MK 13垂直發射系統（VLS）飛彈運輸、儲存和發射筒（分別用於安裝SM-6 Block I和SM-2 Block IIICCCC），但此請求不包含飛彈交付裝置（MDE）。預計總成本為35億美元。







