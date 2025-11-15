限制級
中國出動26機艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（15日）公布，自昨（14）日上午6時至今上午6時止，偵獲中共解放軍各型軍機20架次及海軍艦艇6艘，持續在台灣周邊海空域活動。其中有17架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域活動。
據國防部圖資，中共軍機活動的第一波軍機在昨上午7時35分至下午1時10分活動，共出動12架次主戰機，其中有9架次逾越海峽中線進入我空域。
第二波活動則介於昨下午1時40分至下午6時35分，出動8架次主戰機共8架次，其中8架次均逾越海峽中線。航跡示意圖顯示，其活動主要集中在台灣海峽中線北端，以及台灣西南方的防空識別區。
除空中活動外，國軍也偵獲中共海軍6艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
