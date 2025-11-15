自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國出動26機艦擾台 國軍嚴密監控應處

2025/11/15 09:35

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（15日）公布，自昨（14）日上午6時至今上午6時止，偵獲中共解放軍各型軍機20架次及海軍艦艇6艘，持續在台灣周邊海空域活動。其中有17架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域活動。

據國防部圖資，中共軍機活動的第一波軍機在昨上午7時35分至下午1時10分活動，共出動12架次主戰機，其中有9架次逾越海峽中線進入我空域。

第二波活動則介於昨下午1時40分至下午6時35分，出動8架次主戰機共8架次，其中8架次均逾越海峽中線。航跡示意圖顯示，其活動主要集中在台灣海峽中線北端，以及台灣西南方的防空識別區。

除空中活動外，國軍也偵獲中共海軍6艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中