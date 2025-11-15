中國滲透台灣無孔不入 毛建秋中將：以官兵網路足跡拼湊國軍內部訊息

前軍情局長劉德良日前以「國內保防安全與反滲透」為題發表演說指出，台灣遭中共滲透密度為全球最高。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國積極滲透各個民主國家，前軍情局長劉德良更指台灣是遭中國滲透密度是全球最高，資通電軍指揮部日前舉辦「114年下半年反情報講座」時，指揮官毛建秋中將指出，中國持續透過官兵的網路足跡拼湊國軍內部訊息，他提醒官兵在社群平臺發文時應謹言慎行，避免因一時疏忽造成資訊外洩，並提醒保密防諜為全體官兵的責任，應共同維護機密資訊，確維國家安全。

前國防部軍事情報局長、退役中將劉德良日前在一項演講中指出，台灣遭中共滲透密度為全球最高，對象不僅是政府與國軍，政黨、企業、智庫與基層地方人士皆列入吸收目標。他警告，民眾在不知情下即可能遭運用成為共諜，機敏性也不分職務和年齡高低，呼籲法務部依法強化全民保防與反情報教育，避免民眾誤入陷阱。

資通電軍指揮官毛建秋中將（左）指出，中國持續透過官兵的網路足跡拼湊國軍內部訊息，他提醒官兵在社群平臺發文時應謹言慎行，避免因一時疏忽造成資訊外洩。右為高等檢察署檢察官陳舒怡。（圖：取自青年日報）

為深化官兵保密及反情報觀念，資通電軍指揮部日前舉辦「114年下半年反情報講座」，由指揮官毛建秋中將主持，邀請臺灣高等檢察署檢察官陳舒怡，以「近年中共滲透態樣手法及檢調共偵國安案件」為主題，實施專題講演，期使單位官兵更加了解滲透、蒐情手法，有效強化保密作為，落實維護核心機密安全。

陳舒怡強調，中共近年除在臺海周邊海空域活動頻繁，破壞區域穩定外，更意圖藉網際網路等各式滲透管道，接觸我國現役官兵發展組織實施蒐情，成為國家安全不可忽視的警訊。

毛建秋中將在課後總結時表示，中共對我情蒐從未間斷，除吸收國人充當情資來源外，也持續透過官兵的網路足跡拼湊國軍內部訊息，全體同仁在社群平臺發文時應謹言慎行，避免因一時疏忽造成資訊外洩，並提醒保密防諜為全體官兵的責任，應共同維護機密資訊，確維國家安全。

