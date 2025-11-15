172萬人次參與國防部網路有獎答題 《全民國防手冊》首度入題

由國防部主辦的114年全民國防教育「網際網路有獎徵答」，有高達172萬人次參與，國防部昨天抽出185位幸運得主。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕全民國防議題不冷門，比國人想像的還要熱烈！

由國防部主辦的114年全民國防教育「網際網路有獎徵答」，有高達172萬人次參與，國防部昨天抽出185位幸運得主。國防部文宣心戰處處長朱蕙芳少將指出，今年的全民國防教育「網際網路有獎徵答」題型更加多元，並首次將《全民國防手冊》內容正式納入題庫，天然災害與各類威脅可能隨時發生，盼藉由此活動讓國人熟悉手冊內容，以提升全社會防衛韌性。

國防部昨天舉辦民國114年全民國防教育「網際網路有獎徵答」抽獎活動記者會，邀請鄰近學校師生代表擔任抽獎嘉賓，並抽出智慧型手機等好禮，共計185位幸運得主；今年活動答題約172萬餘人次，透過寓教於樂方式，具體凝聚社會大眾「支持國防、熱愛國家」共識。

「網際網路有獎徵答」抽獎活動由文宣心戰處處長朱蕙芳少將主持，活動期間全程直播，抽出「iPhone 17 Pro Max 256G智慧型手機」、「Marshall Woburn 三代藍芽喇叭」、「GARMIN Instinct 3智慧手錶」以及加碼特別獎「Apple MacBook Pro 14吋」等多項大獎，得獎名單出爐，公布於全民國防教育全球資訊網。

國防部文宣心戰處處長朱蕙芳少將（前排右二）指出，今年的全民國防教育「網際網路有獎徵答」題型更加多元，並首次將《全民國防手冊》內容正式納入題庫，天然災害與各類威脅可能隨時發生，盼藉由此活動讓國人熟悉手冊內容，以提升全社會防衛韌性。（圖：軍聞社提供）

朱蕙芳表示，此次網際網路有獎徵答活動在民眾踴躍參與下，累計答題人次達172萬餘人次。活動特別邀請北安國中校長葉嘉惠出席，並由教師與學生代表擔任抽獎嘉賓，希望藉由青年參與，使全民國防教育持續向下扎根，更有效達成全民參與的目標。

她進一步指出，今年的全民國防教育「網際網路有獎徵答」題型更加多元，並首次將《全民國防手冊》內容正式納入題庫，讓民眾能透過答題強化對防衛韌性的理解。朱處長並強調，天然災害與各類威脅可能隨時發生，盼藉由此活動讓國人熟悉手冊內容，以提升全社會防衛韌性。

