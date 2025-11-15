自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

川普2.0首次對台軍售 王定宇：美日與台站一起、反制中國態度更清晰

2025/11/15 10:31

民進黨立委王定宇指出，美國總統川普在與習近平會面後公布首次對台軍售，除打臉習、消除疑美論外，更顯示對站在台灣這一邊、反制中國威逼的態度愈加清晰，具多方正面意義。（王定宇辦公室提供）民進黨立委王定宇指出，美國總統川普在與習近平會面後公布首次對台軍售，除打臉習、消除疑美論外，更顯示對站在台灣這一邊、反制中國威逼的態度愈加清晰，具多方正面意義。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普第二任期首次對台軍售昨（14）日宣布，已正式進入「知會國會」程序，內容包括F16、C130及IDF等戰機零附件及維修軍事服務。民進黨立委王定宇今（15）日指出，川普不僅在川習會佔上風，更以軍售案打臉習近平的要求，美日對中國威逼台灣的態度愈加清晰，具多方面正面意義。

王定宇今日說明，此次軍售案金額雖不高，但具有極大的意義，且軍售案將從美軍現有的軍備庫直接交貨，此舉不僅能縮短交貨時程，且在價格上通常會比較優惠。

在軍事意義上，王定宇表示，這代表台灣面對中共的騷擾，導致戰機出勤頻率與零件更換率隨之增高，因此國防預算支出增加是必然的。

王定宇質疑，國民黨主席鄭麗文不敢譴責中共的軍事威脅，近日反而卻提出要限制國防預算的增加，「到底得利者是誰？這值得國人好好去想一想」。

王定宇強調，此次軍售在政治上的意義更為顯著。他指出，在中國與在台協力者不斷製造「疑美論、疑賴論、疑川論」的當下，川普在APEC與習近平見面時，選擇不談台灣議題，在議題設定上非常明顯是川普佔了上風。

他認為，中國不斷要求美國限制對台軍售，川普在APEC會晤習近平之後隨即發布這項軍購案，此舉一方面是打臉中國的要求，另一方面也有助於平息「疑美論」。

談及國內，王定宇表示，台灣國防預算的年度預算審查目前遭到藍白陣營阻擋，導致後續特別預算送不進立法院。他表示，否則相信未來美國對台軍售，在更先進、更大量、更有效提升台灣安全上是可以期待的。

王定宇並以日本首相高市早苗為例，指她見完習近平的隔天，就在社交媒體公布見了台灣的「總統府資政林信義」，此舉等於反手打臉習近平前一天的不禮貌及無理要求。

王定宇強調，這顯示了美日同盟的強化，以及美日對中國威逼台灣的態度都更加清晰，是選擇站在台灣這一邊。他認為，這次軍售案在地緣政治、對台支持及維持戰備上，都具有多方面的正向意義。

王也呼籲，對於誰在台灣配合中國解放軍、降低我國防衛力量、配合中共政策同時降低台灣與同盟之間的互信跟合作，國人要張大眼睛看清楚。

