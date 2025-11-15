立院國防委員會下週輪馬文君當召委 17日安排北部地區「機密考察」

立院外交國防委員會下週輪由國民黨立委馬文君擔任召委，17日排定到北部地區進行「機密考察」。圖為國防部長顧立雄10月23日進行業務報告時，馬文君詢問F-16 BLK 70型戰機的生產進度。（圖取自國會頻道）

〔記者羅添斌／台北報導〕115年度中央政府總預算案尚未交付委員會審查，立法院各委員會持續安排各項專案報告及考察行程，在外交國防委員會方面，下週是輪由國民黨立委馬文君擔任召委，17日排定到北部地區進行「機密考察」，19日則邀請國防部部長顧立雄報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

此外，20日是邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

行政院送至立院的115年度中央政府總預算草案，歲出編列約3兆元，其中國防預算參酌北大西洋公約組織標準，加計退輔會退休給付與海巡署支出，總計9495億元，占明年GDP的3.32％。

由於總預算尚未付委審查，立院外交國防委員會連續幾週的議程，不是安排國防部丶國安局丶外交部與僑委會丶退輔會做專案報告，就是去各單位考察。11月10日由立委王定宇率隊去北部地區考察，看陸軍M1戰車部隊的訓練情況，非屬機密考察，17日輪由馬文君擔任召委，同樣是去北部地區考察，但特別標註了「機密」。

在本月13日的「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」專案報告中，馬文君指出，國防部在4月針對志願役、戰鬥部隊所做的薪資調薪方案，近期她接到不少弟兄申訴，提到過去國軍的本俸、專業加給、主官加給是隨年資階級、專業專長、身分一視同仁加給，越資深、給的越多；不過這次國軍的薪資調整，把志願役加給分成三個區塊，越資深、給越少，這是不正常的狀況，也會造成部隊內的不公平及相對剝奪感。

馬文君表示，例如她所知的某陸軍營連級單位，營長、連長領的本俸、加給等，薪水竟差不多，造成資深營長職位越高、責任越多，卻和連長領的薪水一樣，這是不正常的狀況。

顧立雄部長答覆說，國軍各項加給，種類非常多，有些可兼領、有些不能兼領，未來國防部會再就薪資待遇的結構、公平性、合理性做檢討規劃，考慮後續加給的調整。

