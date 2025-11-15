中國首艘無人機航艦對台威脅加劇！ 王定宇：藍白別再限縮台灣防衛

立法院外交及國防委員會召委王定宇。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕中國首艘無人機航艦076型兩棲攻擊艦「四川號」14日首度海試，立法院外交及國防委員會召委王定宇今（15日）示警說，這艘076對台灣的威脅，可能更勝共軍已下水的航空母艦，面對中國擴大軍事投資、強化兩棲投射，呼籲藍白別一面限縮台灣自我防衛、卻放縱中國升高威脅，恐對國際釋出危險訊號。

中國首艘無人機航艦海試引發關注，王定宇今天受訪表示，中共新建造的076型兩棲突擊艦已初步完成，預計明年經過測評後將形成戰力，一般評估這艘076對台灣的威脅，可能比中共已經下水的航母還要大；中國現有四艘075型兩棲攻擊艦，加上這艘076，對台灣形成兩棲突擊艦的威脅。

王定宇說明，076被中國定義為新質的武裝力量，具備電磁彈射，可以裝載更多的定翼機、直升機、無人機，以及兩棲突擊載具，因此載運量較大，對台灣構成更大的威脅；但076也有缺點，例如起飛效率和裝載量目前仍尚待觀察。

不過，王定宇提醒，台灣要料敵從寬，面對中共已經下水的四艘075和預計要建造的兩艘076，所形成的兩棲、空中和水面上的突擊能量，都必須提高因應能力。台灣目前具備各式各樣的反艦無人機，也即將成立濱海防衛作戰指揮部．相關陸基反艦飛彈，包括魚叉飛彈，和國造的雄二、雄三飛彈等，都具備相當高的防衛力量。

「面對中國擴大的軍事投資、強化兩棲投射力量，台灣必須小心因應！」王定宇呼籲，希望台灣的在野黨，不要一面限縮台灣自我防衛的力量，卻又不敢批評檢討中共提高對台灣的威脅，形同綁住台灣保護自己的雙手，卻放縱中國不斷升高對台灣動刀動槍的能量。這樣的不對等對待，對台灣的安全不僅毫無助益，且對國際社會釋放出非常危險的訊號。

王定宇強調，台灣的安全之道，除了提升自我防衛能量外，也要強化與國際自由民主聯盟的合作，包括美國、日本、菲律賓、澳洲、北約等，這才能確保台灣2300萬人真正的和平、以及民主自由與經濟發展。

