F-35掛載核彈！美軍成功投擲B61-12延壽型 命中精準度達30公尺

圖為美國空軍F-35A戰機先前於加州愛德華茲空軍基地進行測試時，投擲B61-12核重力炸彈的檔案照。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事航空網站《The Aviationist》報導，美國國家核能安全管理局（NNSA）證實，F-35「閃電二式」戰機已於8月間在內華達州托諾帕測試靶場完成B61-12延壽型戰術核彈的庫存飛行測試。此舉成功驗證武器系統的端對端可靠性，被視為美軍核武現代化的重要關鍵里程碑。

測試於8月19至21日間進行，一架F-35掛載並投擲3枚不含核裝藥的B61-12「聯合測試彈體」（JTA）。官方表示，任務過程首次對掛載於F-35的測試彈體進行熱預處理，以模擬真實作戰中可能遭遇的高低溫環境，確保武器在複雜條件下的穩定度與可靠度。

B61-12的核心技術突破在於由波音公司打造的新型精準導引尾翼套件。該套件整合慣性導航系統，使其命中精度從舊型的百餘公尺誤差，提升至約30公尺，讓美軍可在較低爆炸當量下達成相同戰略效果，強化投射彈頭的戰場可控性。

此次測試為B61-12延壽計畫（LEP）的最終驗證步驟。該計畫透過翻新、再利用或替換零組件，將B61-3、B61-4、B61-7等舊型號整合為單一版本，使全系列服役壽命延長至少20年。NNSA強調，B61-12並非「全新核武」，而是以既有彈頭置入新彈體，確保美國核武庫總量不變。

目前美國空軍已陸續認證F-15E、F-35A與B-2掛載B61-12的能力，並持續推進與B-21匿蹤轟炸機及部分北約盟國戰機的整合作業，使其能成為美軍與盟邦共享的空基核威懾主力。

強化空基核威懾 能力跨入新世代

NNSA表示，此次測試是年度最大規模的B61-12監測飛行計畫，成功驗證了武器、戰機與機組人員整體作業流程的可靠性，象徵美國空基核威懾力量正式邁入新世代。整體延壽計畫總成本約90億美元，目標在於維持美軍核武庫的安全性、可用性與長期穩定營運。

F-35戰機於8月19日進行飛行測試，圖為其內置彈艙掛載兩枚B61-12聯合測試彈體。（圖：Craig Fritz／聖地牙國家實驗室）

