一次來 2 艘！美軍最新維吉尼亞級核潛艦同步展開海試

美軍最新的維吉尼亞級核潛艦「麻薩諸塞號」（SSN-798）正進行海試。（圖擷取自亨廷頓．英格斯工業影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Naval News》報導，美國海軍核潛艦海試出現罕見的「雙艦齊發」場景，最新的2艘維吉尼亞級攻擊潛艦「愛達荷號」（SSN-799）與「麻薩諸塞號」（SSN-798）被證實同步展開測試，並已於本週稍早完成任務返港。此一情況相當罕見，過往新建潛艦的海試作業，通常一次僅會有一艘出港執行。

2艘維吉尼亞級潛艦同時進行海試實屬罕見，因為在正常情況下，任何特定時間都只有一艘新建潛艦出港測試。例如，前一艘同級艦「愛荷華號」（SSN-797）在2024年底進行測試時即為單獨行動，該艦已於2025年4月5日正式服役。

請繼續往下閱讀...

據稱，有觀察人士分別目擊兩艘潛艦自海試歸來。其中，「麻薩諸塞號」被發現在駛入美國海軍諾福克（Norfolk）基地的途中；而「愛達荷號」則被拍攝到正航向康乃狄克州格羅頓（Groton），據信是前往通用動力電船公司的設施。

維吉尼亞級核潛艦「愛荷華號」（SSN-797）於2025年4月5日舉行成軍典禮，圖為官兵在甲板上進行站坡儀式。（圖／美國海軍

兩艦均屬第四批次（Block IV），其核心改良在於提升部署效率。透過將全壽期內的重大維護週期從4次減為3次，使其能增加一次額外的部署任務。該批次潛艦也沿襲了第三批次的火力與偵搜設計，其艦艏配備了新型聲納，並搭載2具共可容納12枚戰斧陸攻飛彈的大直徑垂直發射管。

報導指出，接續的第五批次（Block V）將以搭載「維吉尼亞酬載模組」（VPM）為最大亮點，大幅增強其打擊火力。為容納此一升級與新式聲納，第五批次潛艦的尺寸將會放大，其排水量將從7800噸增至1萬200噸，長度也自約115公尺拉長至約140公尺。

根據規劃，「愛達荷號」與「麻薩諸塞號」預計都將在2026年於美國海軍服役。其中，「麻薩諸塞號」的成軍典禮已規劃在其同名的麻薩諸塞州舉行，但兩艦的確切服役日期目前均尚未公布。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法