法國海軍戰機試射ASMPA-R 具備空對地超音速核打擊能力

法國海軍臉書專頁在13日公開了由「飆風M」戰機手掛載ASMPA-R飛彈的多張照片，ASMPA-R的掛載點就在戰機的機腹之下。（圖：取自法國海軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼法國航太軍於2024年進行ASMPA-R「改良型中程空對地核子飛彈」的試射之後，法國海軍13日宣布，其「飆風M」戰機已完成ASMPA-R第2次試射，同時也是這款飛彈外型首次對外公開，代表ASMPA-R核子飛彈已分別在法國航太軍丶法國海軍服役。

法國海軍臉書專頁在13日公開了由「飆風M」戰機手掛載ASMPA-R飛彈的多張照片，ASMPA-R的掛載點就在戰機的機腹之下。

ASMP為法國軍工企業為法國軍隊開發的一系列空射超音速核子巡弋飛彈，屬於法國核威懾力量的一部分，在法國的核武戰略理論中，ASMP飛彈定位為全面核報復行動前的「最終警告」武器。ASMPA是在2005年10月首度於戴高樂號航空母艦上的艦載戰鬥機上進行掛載測試，到2006年1月由幻象2000N-K3試射，2008年起開始於法國海空軍中服役。A表示「改良」（Amélioré），成本較原型低廉，彈頭為30萬噸級的TNA核彈頭。而這一系列最新的彈種就是ASMPA-R「改良型中程空對地核子飛彈」。

這張照片就看的更明顯了，ASMPA-R飛彈讓法國海軍具備了空對地超音速核打擊能力。（圖：取自法國海軍臉書專頁）

包括「The Aviationist」在內的多個軍聞網站都引述法國海軍的訊息進行報導與分析，法國海軍本次執行代號「狄沃米達行動」（Operation Diomede）的射擊測試，這是繼法國航太軍2024年後，再度試射ASMPA-R，且是首度公開飛彈掛載與外型，儘管如進氣道與發動機噴嘴等關鍵部位仍被模糊處理，但讓外界得以一窺法軍新世代空基核打擊武器的外貌。

報導指出，ASMPA-R作為法軍新一代空基核打擊武器，採衝壓發動機為動力，飛行速度最高可達約3馬赫，射程則提升至約600公里，其核子彈頭可視需求調整爆炸當量，具備相當於10萬噸至30萬噸黃色炸藥（TNT）當量的威力，為法國核子嚇阻戰力的關鍵一環。

