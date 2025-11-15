不只軍演恐嚇日本！中國出動26架次軍機「警巡」擾台

殲-16同型機。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」集體自衛論述，除外交官恐嚇「斬首」高市外，今（15）日更宣布將在黃海展開3天實彈射擊演訓，擾亂區域和穩。我國國防部今天下午2時50分起，陸續偵獲共軍26架次出海，配合共機實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊海空域。

國防部今天晚間9時發布新聞稿指出，自下午2時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

