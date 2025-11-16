離島中的離島！國軍斥資20億啟動烏坵碼頭整建 拚2028年前完工

烏坵的碼頭設施相當簡陋，圖為國籍貨船「大山」號2021年7月31日於距烏坵卸貨時，受強盛西南季風湧浪推擠擱淺。（資料照，民眾提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕金門縣烏坵鄉位處金、馬之間，又鄰近中國沿岸，被喻為「離島中的離島」，其簡陋的港埠設施已難以滿足軍方、海巡所需。為此，國防部近日公告「金門縣烏坵鄉碼頭興建工程」招標案，將與海委會、地方政府共斥資20億餘元投入大、小坵碼頭設施改善、海巡廳舍等工程，全案須在簽約後880日曆天內完工，以此推算，完工期限可能落在2028年春、夏之際。

烏坵鄉又分為大坵、小坵兩個島嶼，距離中國湄洲島僅18浬（約33公里），位於金門本島與馬祖的中心點，但與金、馬與台中皆有100公里以上的距離，大坵仰賴半個月一班、從台灣本島出航的船舶進行人員、物資運補，若要前往小坵，則需要仰賴小艇運送。但考量該地設施簡陋、風浪大，以及中國越界非法捕魚愈趨頻繁，危及駐軍安全和破壞海洋資源，因此有提升當地駐軍、海巡的巡防能力，並加強設施整建。

烏坵距離台灣本島、金、馬都相當遙遠，反而距離中國沿岸較近。（取自監察院網站）

根據政府採購網公開資訊，國防部在13日發布「金門縣烏坵鄉碼頭興建工程」招標案，將以20億1784萬296元，採最有利標方式公開招商，預計本月27日截止投標與開標。這份招標公告也明確點出，若順利決標，得標廠商需在開工日後880個日曆天完工，代表全案完工的時間點，應該會落在2028年的年中。

不過，這並非此案第一次招標，在此之前，國防部從今年6月至10月間曾3度公開招標，但皆以流標收場，且前兩次招標金額僅19億1607萬餘元，代表政府機關重新評估後，決定調增約1億元標金，盼增加招標誘因。

烏坵碼頭興建工程總金額達20億元以上，全案由國防部、海委會與地方政府分擔。根據國防部明年度預算書顯示，國軍自2022年至2027年間編列11億6500萬元預算，執行「金門縣烏坵碼頭興建工程」案，其中9億餘元預算在2027年執行。

國防部在公開預算書中陳述效益指，「金門縣烏坵碼頭興建工程」配合海巡艦艇進駐，維護烏坵海域安全，並擔任周遭海域人道救援，有效執行人員物資運補作業，對金門及澎湖等區域間物資交流均有助益。

