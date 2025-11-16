烏坵營區、碼頭整建等了好多年 還曾被監察院關切

位於小坵的港埠雖然有天然屏障，但無法停泊大型船隻，也容易受潮汐影響。（取自監察院網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕隸屬於金門縣的烏坵鄉大坵、小坵由於地處偏遠、距離中國沿海甚近，扛起了台海防衛第一線角色。由於島上營區、碼頭年久失修，加上中國船隻在台海周邊活動頻率劇增，使得設施更新需求迫切，但對於島上官兵、海巡人員而言，營舍、碼頭新建工程都等了許久，甚至還一度被監察院關切，敦促檢討改進。

國防部13日於政府採購網發布招標公告，進行「金門縣烏坵鄉碼頭興建工程」招標案，總金額20億1784萬296元，國軍將與海委會、地方政府一同分擔大、小坵碼頭設施改善、海巡廳舍等工程，全案須在簽約後880日曆天內完工，以此推算，完工期限可能落在2028年春、夏之際。

由於烏坵距離台灣、金門本島與馬祖都超過100公里遠，除了運補不易，營舍與港埠設施也顯得簡陋、殘破。監察院曾於2017年9月發布調查報告指，大坵、小坵島上所有營兵舍，均由兵工自建，在民國50、60年代完成，由於島上水源不足，水泥骨材因拌合海水，因此皆成海砂屋，混凝土外層爆裂、鋼筋銹蝕膨脹、牆面滲水白華，有立即危險、亟待拆除改建的建築物。

不過，國軍自2011年6月規劃辦理「烏坵營區新建工程」時卻不順利，由於烏坵的地理、運補、雇工條件皆相當艱困，加上訂定特定資格、預算有限與商源不足影響，還採最低標方式決標，導致廠商在2015年得標開工後，結果在一年後無預警停工破產；國軍隨後增加預算執行第二標案，才在2019年完成此案。

烏坵航運多仰賴從台中、高雄出發的輪船，但每半個月才一班。國防部資料與監察院調查報告也可見，雖然大坵的碼頭可停泊約1000噸的船隻，但設施簡陋也無遮蔽設施，位於小坵的碼頭雖然有天然屏障，但無法停泊大型船隻，也容易受潮汐影響，增加船隻停泊的不確定性。另外，在中國漁船等非法作業情況增加後，新建烏坵港埠早已成國軍、海巡與金門縣政府的共識。

