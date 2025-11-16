美軍推無人機網購平台 商品達數百種、還能買零件

美國陸軍將學習烏克蘭經驗，推出「軍隊版亞馬遜」，加快無人機採購流程。圖為烏克蘭的國防技術市場平台Brave1。（圖取自X@GrandpaRoy2）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍先前擬推出於美軍內部使用的「網購平台」，供部隊指揮官可繞過複雜採購流程，直接購買、客製化無人機需求。對此，五角大廈14日已成立一個新的工作小組，負責建立網購平台，並審核無人機廠商協助上架其產品。

軍聞網站「The Warzone」報導，新的工作小組「聯合跨部門特隊-401」（JIATF-401）由陸軍領導，負責人羅斯（Matt Ross）准將表示，這使駐地指揮官、聯邦調查局、國土安全部和地方執法部門等跨部門合作夥伴，能夠購買設備和組件。

羅斯表示，這個網購市場將提供權威數據，展示每種系統在不同條件下的性能，並允許客戶選擇最適合他們的工具。美軍擁有各式各樣的反無人機系統工具，根據客戶所在位置或關注的威脅類型，需求會略有不同。因此，美軍希望確保為戰爭部和跨部門合作夥伴提供一系列選擇。

除了無人機及零組件，這個網購平台還包括探測無人機的各種感測器，以及具低附帶損害的被動攔截無人機裝備。

除了提供裝備，工作小組還在簡化軍方及其機構合作夥伴所使用的各種系統指管。羅斯表示，任何反無人機系統的關鍵都在於任務指揮，能夠將各種不同的傳感器和執行器連接起來。因此，JIATF-401的工作是確保訊息收發通信協議標準化，從而使反無人機系統的每個組件都能「即插即用」。

同時，JIATF-401還希望整合低成本的消耗型攔截裝置等新技術，包括無線電干擾、成本極低的攔截器、各種不同的感測器，並確保所有這些感測器能夠提供綜合空中感知或空中態勢圖，以便根據無人機的大小及其在特定位置活動情況，選擇最佳的反制手段。

