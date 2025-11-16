「同島一命」最佳寫照 烏坵仰賴陸戰隊守備大隊挑防務大梁

海軍陸戰隊烏坵守備大隊與海巡署官兵正在迫擊砲陣地內操演。（圖取自海軍陸戰隊臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕位於金、馬之間且距離中國極近的金門縣烏坵鄉，不僅是「離島中的離島」，還是台海防衛的第一線，現由海軍陸戰隊烏坵守備大隊駐防。由於距離台灣與其他離島甚遠，若遇到事況須獨力固守，因此，「同島一命」、「永保烏坵」自然成了這支部隊的精神標語。

雖然烏坵距離金門、馬祖距離超過100公里，但大坵、小坵兩座島嶼，與金、馬互為戰略犄角，也是運補航道上要衝，若在戰時，二座島嶼可形成戰略犄角重要支點，在台海防衛作戰可牽制敵軍攻勢。

烏坵早期是由反共救國軍第二大隊駐守，1973年9月1日交由海軍接管，當時的海軍總司令部指派海軍陸戰隊第二師第三營接手烏坵防務，經過多年的組織變動，海軍陸戰隊目前在烏坵設有一個守備大隊，分駐在大坵及小坵，轄下設有兩個守備中隊及防空區隊、支援區隊各一。

請繼續往下閱讀...

烏坵守備大隊並沒有重型裝備，主要操作105公厘榴彈砲、迫擊砲、機砲，以及悍馬車搭載的武器為主，另有中科院研製的「近程自動化防禦武器系統」，其搭載雙聯裝20公厘機砲，可用於灘岸與低空防衛。這支部隊確切兵力不詳，但可能與營級部隊相當，或者略低於營級部隊人數。

此外，烏坵也有海巡署官兵進駐，若有不明船隻非法作業，就由金門海巡隊執行烏坵海域掃蕩勤務。

值得一提的是，前總統李登輝發表「兩國論」後，中國軍機、軍艦開始向台海中線逼近，我國空軍不再擁有於整個台海上空巡弋的優勢，甚至外界有議論指，中國可能以攻佔我國一個離島，作為對我國政府的教訓，當時外界認為烏坵遭襲的機率不低。但包括我國、中國等官方皆未證實過此消息。

相關新聞請見

離島中的離島！國軍斥資20億啟動烏坵碼頭整建 拚2028年前完工

烏坵營區、碼頭整建等了好多年 還曾被監察院關切

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法