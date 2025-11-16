【影】中國嗆黃海軍演 日海自秀射擊、反潛操演影片互別苗頭

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本首相高市早苗近期重申「台灣有事」說引發中國跳腳，中國海事局昨（15）日預告，將於明（17）日至19日在黃海中部的部分海域實彈射擊訓練。不過，日本防衛省海上自衛隊不畏中國演訓，昨傍晚在官方社群發布艦艇實彈射擊、直升機進行反潛作戰訓練的畫面，引發外界聯想。

高市早苗7日表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別具體情況。但此言論一出引發中國官方激烈回應，中國外交部領事司發布通告提醒公民近期暫勿前往日本後，中國海事局15日也發布航行警告，17至19日在黃海中部部分海域進行實彈射擊。

日本海上自衛隊昨日傍晚在官方社群，發布艦艇實彈射擊、直升機進行反潛作戰訓練的畫面。（擷取自日本海自臉書頁）

根據中國海事局發布的資訊，中國的實彈射擊演練危險區域，距離中國沿岸甚近，且遠離日、韓等國，但尚不清楚實際演訓內容與使用武器。但日本海上自衛隊昨傍晚隨即在臉書等社群平台發布一段影片，顯示海自艦艇發射艦砲、方陣快砲與飛彈，以及艦載直升機進行反潛作戰演練的情形。

日本海自的社群提到，海自與「沉默的艦隊」系列電影合作，但也附帶提到「Ships ready, Weapons ready, Solutions ready, All ready」（船艦、武器、解決方案、全準備好了）等字句，是否與日中關係緊張、中國軍演等回應有關，值得繼續觀察。

