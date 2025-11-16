委內瑞拉大動作軍演 動員20萬兵力高調亮相俄製防空系統

委內瑞拉近日舉行大規模軍演，高調展示多項俄製防空武器。圖為在演習中亮相的「道爾-M2E」防空飛彈系統（左上圖）與現代化的ZU-23-2雙管高射砲（前景）。（圖翻攝自Telesur電視台畫面）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Army Recognition》報導，委內瑞拉近日啟動多年來最大規模的軍事演習，全國動員兵力達20萬人，並罕見公開展示多型俄羅斯供應的現代化防空系統。外界認為，此舉將受到在加勒比海周邊執行任務的美軍高度關注。

委國官媒「南方電視台」（Telesur）13日報導，委內瑞拉軍方在演習期間，動用多項俄製防空資產。畫面顯示，部隊部署配備現代化光電與雷達火控的ZU-23-2雙管高射砲，可因應無人機與直升機等低空威脅；同時亮相的「道爾-M2E」（Tor-M2E）短程防空飛彈系統，可同時追蹤多達48個目標並接戰4個，攔截範圍可達15公里。

報導分析，委內瑞拉似乎正嘗試複製俄軍在敘利亞與烏克蘭等衝突中，使用的「分層防空」概念，將短、中程防空武器整併至機動部隊，以提升關鍵設施的生存能力。

此次軍演與美國近期在加勒比海推動的跨國反毒行動時間接近。美國海軍11月初部署一支包含伯克級驅逐艦與P-8A「海神」（P-8 Poseidon）巡邏機的特遣隊，作為「哨兵潮汐行動」（Operation Sentinel Tide）的一部分。委內瑞拉官方曾批評相關行動具挑釁意味，並強調將維護國家領土與海域自主權。

對馬杜洛政府而言，大規模軍演兼具軍事與政治訊號。不僅向國內展示掌控力，也強調與俄羅斯的軍事合作關係。一名委國指揮官在官媒上表示：「祖國處於永久警戒狀態。」

雖然委軍在軍演中展示多項先進武器，但外界仍質疑其戰力是否能長期維持。消息來源指出，委國多年來受到嚴峻經濟壓力，軍備維修預算有限，裝備妥善率曾多次受到外界挑戰。

此外，ZU-23-2升級版的來源尚未確認，無法得知是由俄羅斯直接提供，或由委內瑞拉本土工業或第三方承包商（如伊朗、白俄羅斯）協助改裝。報導總結指出，此次軍演是一項明顯的訊號，但相關部署能否形成持久、可信的防空威懾，仍有待觀察。

