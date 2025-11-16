美軍B-1B轟炸機再赴印度 與Su-30及幻象戰機舉行聯合演習

印度空軍發布的畫面顯示，美國空軍B-1B「槍騎兵」轟炸機（B-1B Lancer）與2架Su-30MKI戰機及2架LCA「光輝」（Tejas）戰機編隊飛行。（圖：印度空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕航空新聞網站《The Aviationist》報導，美國空軍一架B-1B「槍騎兵」轟炸機，11月10日至13日與印度空軍進行了為期4天的雙邊演習。這是該型戰略轟炸機自2023年參與「印度對抗」（Cope India）演習後，再次重返該國。印度空軍發布的影像顯示，這架B-1B與3架幻象2000戰機、2架Su-30MKI戰機進行了編隊飛行。

雙方對此次演習的細節透露不多，印度空軍稱其為旨在「促進相互學習與加強互操作性」的雙邊演習。參演的B-1B隸屬於德州戴斯空軍基地的第7轟炸機聯隊第9轟炸機中隊，據信是目前部署在日本三澤空軍基地的4架轟炸機特遣隊（BTF）成員之一。該型機曾於2023年2月參加在班加羅爾舉行的「印度航空展」，並於同年4月參與了「印度對抗2023」聯合演習。

The Indian Air Force and United States Air Force are engaged in a bilateral exercise from 10–13 Nov 25, aimed at fostering mutual learning and enhancing interoperability.

USAF is participating with the B-1B Lancer.#IAF #USAF #Interoperability… pic.twitter.com/49z1jYsv91 — Indian Air Force （@IAF_MCC） November 12, 2025

報導同時駁斥了有關美國提議向印度出售甚至租賃B-1B的傳聞，稱根據美國的政軍準則，向盟友提供其前線戰略打擊飛機的作法被認為是無法想像的。

文章指出，一種可能的動機，是美方或意在探索於印度獲得基地使用權的選項，以用於針對中國的行動。此外，演習也可能意在傳遞戰略訊號，以抵銷中國H-6K轟炸機所構成的威脅，該型機曾被發現在西藏周邊的喜馬拉雅山區基地。

儘管美印近年來簽署了一系列軍事後勤與通訊互操作性協議，但並未達到允許設立全面軍事基地的程度。報導分析，此類設施在地緣政治與外交上受到限制，因為印中關係尚未惡化至此地步。

雙方均未具體說明B-1B與印度戰機共同飛行的任務類型，但演習可能涉及完善基礎的通訊與編隊飛行協議。報導對比指出，當B-1B與日韓進行例行演習時，通常聚焦於聯合打擊與協同作戰。要達到美日、美韓同盟的合作水平，美印雙方仍需進行更多演習並具備政治意願。

