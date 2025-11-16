南華早報：日菲「相互准入協定」可能成為遏制中國的範本

日菲相互准入協定生效不到1個月，兩國就舉行為期5天的聯合軍事演習。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本與菲律賓的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA）在9月生效後，允許日本自二次世界大戰後，首次在菲部署軍事力量，目標是在南海遏制中國霸凌行徑。分析指出，該協定可能會強化馬尼拉當局在南海爭議水域的立場，更重要的是，該地區的其他美國盟友也可能仿效。

香港《南華早報》16日報導，日菲兩國去年7月簽署「相互准入協定」，菲國參議院去年12月16日批准，而日本國會則在今年6月6日批准，協定於9月11日正式生效，使日菲成為「準安全聯盟」。

中國南海研究院副研究員丁鐸表示，該協定並不意味日本將在菲律賓永久駐軍，但該協定透過降低戰略合作的成本和政治障礙，為兩國「軍事互動正常化」鋪平道路，而兩國都擁有遏制中國的共同目標。

請繼續往下閱讀...

丁鐸表示：「該協議為雙方，尤其是日本自衛隊，提供一條制度化的『快速通道』，以便在菲律賓展開聯合演習、後勤支持及船艦和飛機互訪。」

據了解，該協定生效不到1個月，日本和菲律賓就舉行為期5天的聯合軍事演習，其中包括向菲律賓宿霧島運送緊急救援物資，以支援當地發生的芮氏規模6.9地震。

日本10月13至14日亦參加由菲律賓和美國發起、與地區盟友舉行的另一次聯合軍演。日本派出高波級護衛艦「大波號」與菲美軍艦進行協同演習。隨後，菲律賓、美國、澳洲和紐西蘭也於10月30日至31日在南海舉行為期2天的聯合海上演習。

作為回應，中國軍方14日也派出一架轟炸機飛越南海，並指責菲律賓頻繁邀請外部勢力參與聯合巡邏，破壞區域和平。

中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里大校16日發表聲明稱，轟炸機部隊在南海進行「例行巡邏」，警告馬尼拉「立即停止挑釁和加劇緊張局勢的行動」，並強調中國軍隊將保持高度戒備，捍衛國家主權和安全。

馬尼拉智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）表示，東京和馬尼拉之間的這項協定旨在「透過鞏固聯盟和統一戰線，增強兩國軍隊的互通性，並對區域威脅起到嚇阻作用」。

分析人士指出，這也預示該地區的一個更廣泛趨勢，即美國盟友正透過「準聯盟」擴大安全合作。

日本、澳洲和英國去年也簽署類似的相互准入協定。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）也表示願意與加拿大、法國、紐西蘭和其他國家達成類似協定。隨後，菲律賓與澳洲及其他來自印太地區以外的西方國家，舉行更多次聯合軍演。

丁鐸表示：「菲律賓與日本的協定極有可能成為一個可複製的範本。未來，我們可能會看到美國同盟體系內出現更多『準軍事聯盟』，形成一個針對中國的靈活有效的安全網絡。」他表示，這是北京必須面對的「結構性挑戰」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法