烏克蘭尋求恢復與俄羅斯換俘 讓1200人獲釋過耶誕節

烏克蘭稱正尋求與俄羅斯恢復交換戰俘。圖為2025年8月24日在烏國某處拍攝的換俘畫面，顯示烏國戰俘的家人熱情擁抱經換俘行動得以獲釋返國的烏國士兵。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基及其安全委員會主席表示，烏克蘭正努力恢復與俄羅斯的換俘行動，希望能讓1200名烏克蘭人獲釋，返家與親人過耶誕節與新年。

澤倫斯基16日在發布於即時通訊軟體Telegram的影片中說：「我們…正指望恢復（與俄羅斯的）交換（俘虜）。目前正為此舉行多場會議、協商與通話。」

澤倫斯基的安全首長烏梅羅夫（Rustem Umero）15日表示，他在挺烏夥伴的支持下於土耳其與阿拉伯聯合大公國，就恢復俄烏換俘的過程舉行磋商。烏梅羅夫在Telegram上說：「談判結果是各造同意重拾伊斯坦堡協議…這涉及釋放1200名烏克蘭人」。

俄方尚未立即回應烏克蘭的聲明。

伊斯坦堡協議是俄烏2022年在土耳其的斡旋下，就換俘所達成的共識，對雙方進行大規模與協調性換俘有所規定；俄烏此後曾互換數千名戰俘，但換俘行動時有時無，常因俄羅斯在前線對烏克蘭的攻勢升級而中斷。

烏梅羅夫表示，近期將舉行磋商，以確定詳細的換俘過程與規劃。他說：「我們正不懈怠地努力換回被俘虜的烏克蘭人，以便使之能在家中與親友共度新年與耶誕節」。

