美軍高層「攤牌」了！ 要求南韓核潛艦須用於抗中而非嚇阻北韓

〔編譯陳成良／綜合報導〕美韓在核動力潛艦合作案上的戰略差異浮現。《彭博》報導，在美國意外同意南韓推動核動力潛艦後，美國海軍作戰部長考德爾上將（Admiral Daryl Caudle）15日在首爾公開表示，美方預期南韓未來部署的核潛艦，將在印太地區發揮作用，用於因應中國迅速擴張的海上力量，而非僅侷限於首爾所設定的「對北韓威懾」。他的談話顯示，雙方對此合作的構想仍存落差。

考德爾上將強調：「以這類高性能潛艦來面對中國海上軍力成長，是具備此能力國家自然會肩負的任務。」他是在美韓公布文件、正式確認美方同意南韓建造核動力潛艦後數小時發表談話。考德爾也直言，南韓未來有責任在全球部署這些潛艦，使其軍力從區域性走向全球性。

這項合作是在美國總統川普、南韓總統李在明於10月底會晤後拍板，被視為韓方多年追求核潛艦進程的重要突破。

《彭博》指出，南韓長期推動核動力潛艦，是基於嚇阻北韓的軍事需求；但美方認為，這項能力在印太戰略環境中有更廣泛的用途，特別是在因應中國近年快速擴張的水面與水下艦隊方面。

知情人士透露，除了戰略願景不同，雙方在實務層面也尚未達成共識，包括潛艦將由何方建造、採用的設計型號，以及美方是否可在協議下取得部分艦艇等議題，均還在討論中。

此議題浮現的時機對首爾格外敏感。南韓總統李在明正尋求改善與北京的關係，而中國國家主席習近平上月才完成11年來首次訪韓。此背景使核潛艦案的一言一行，都可能牽動韓中關係。

另一方面，美韓必須解決雙方《核能協定》中的限制條款，該協定禁止南韓將核燃料使用於軍事領域，被視為此案推進的主要法律障礙。外界認為，即使美方態度大幅轉變，相關程序仍可能拖延。

考德爾表示，協助南韓建造核動力潛艦是一個「歷史性時刻」，但也坦言整體過程「不會很快」。

美方評估：北韓潛射飛彈尚未成熟

談及北韓威脅時，考德爾指出，美方仍將北韓海軍視為「區域層級威脅」，而非對美國的直接威脅。他表示，平壤雖正研發潛射彈道飛彈（SLBM），但其技術距離具備實質可信度仍有一段距離。

相較之下，美方明顯更關注中國在印太的水下戰力成長與艦隊規模擴張，這也是美方期待南韓核潛艦承擔更大角色的主因。

