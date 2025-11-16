「脫盔欺敵」、「以火力掩護我」要掰了 國軍明年將更新單戰內容

國防部將在明年修訂單戰用語，藉此跟上時代。圖為在成功嶺受訓的新兵。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕當過兵的退伍役男對於「脫盔欺敵、左欺敵、右欺敵」、「請鄰兵以火力掩護我」等單兵戰鬥教練報告詞頗有印象，不過，為使訓練跟上時代，這些報告詞將出現調整。國防部規劃，部分報告詞將於明年出現調整，並以好記、好唸、易懂等方向修訂口令，藉此符合實際作戰需要。

國軍單兵戰鬥教練（簡稱單戰）可區分6個篇章，依序為「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」、「清掃戰場」，並將於近期加入「戰傷救護」輔助狀況。不過，這份單戰口令已使用多年，部分情境已與現代作戰有些落差，軍方也正研議修改內容。

根據國軍規畫，單戰內容預計在明年更新，部分現有的報告詞將被新詞句取代，藉此與現代戰場的溝通方式接軌。在此之前，立委在2018年質詢時曾提出，由於「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧」等招降話語不合時宜，因此，國軍翌年將「共軍弟兄」改為「敵軍弟兄」，但以因地制宜處置為原則。

軍方人士說，考量現代戰場強調短句、清晰、以及官兵之間的互通性，明年將更新報告詞，但相關細節還在研議當中。

