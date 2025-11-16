限制級
俄軍攻城掠地 奪佔烏南2村莊
俄羅斯國防部宣稱，俄軍攻佔札波羅熱地區2座村莊。圖為駐守在烏東城鎮康斯季揚季尼夫卡的烏軍士兵。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（16）日宣布，俄軍攻佔烏克蘭南部札波羅熱地區（Zaporizhzhia）的2座村莊。
俄羅斯國防部宣稱，俄軍攻佔已攻下小托克馬奇卡（橙圈處）以及里夫諾皮利亞（紅圈處）2座村莊。（擷取自公開來源情報線上地圖DeepState）
《法新社》報導，俄羅斯國防部在社交平台Telegram發文說，俄軍已攻下札波羅熱地區的小托克馬奇卡（Mala Tokmachka）以及里夫諾皮利亞（Rivnopillia）2座村莊。
俄軍目前在烏南與烏東2處發起進攻，烏東的戰況遠比烏南激烈，而俄軍仗著人數優勢不斷的蠶食烏克蘭領土。
當前烏東戰場的焦點在於交通樞紐城市波克羅夫斯克（Pokrovsk），近期有數百名俄軍士兵滲透烏軍防線，威脅到烏東對於波克羅夫斯克的控制權。
