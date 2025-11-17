不只空軍要裝 陸軍也想買3170面無人機防護網守護重要設施

烏克蘭部隊在重要設施、道路架設漁網，藉此防範俄羅斯小型無人機襲擊，此思維也被我國國軍採用。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍隨著無人機軍事運用普及化，持續研究各種「矛盾對決」之道。隨著空軍計畫採購數百面鳥網用於攔截無人機後，陸軍近期也發布公開徵求資訊，計畫採購3170面長30公尺、寬6公尺的無人機防護網，預料將比照空軍部署於重要設施、據點，減低地面部隊遭敵無人機襲擊造成的損害。

根據政府採購網公開資訊，陸軍今日發布最新一份公開徵求資訊，計畫執行「無人機防護網」採購案，向民間廠商採買3170面長30公尺、寬6公尺，孔洞5公分乘以5公分，線規0.2公厘，且採用尼龍材質的防護網。陸軍要求，這些防護網整體需為台灣商品，廠商需檢附證明，也必須在交貨前與陸軍聯繫檢驗，同時有一年保固。

在此之前，空軍在10月公開徵求「鳥網」，嘉義基地計畫採購104面鳥網、832支長營釘、461把孟宗竹；台中清泉崗基地則計畫購入625面鳥網，數量更多的營釘和孟宗竹，藉此防護基地內重要設施。

運用攔截網、防護網來反制無人機並非無稽之談，烏克蘭月前與俄羅斯於頓內茨克激烈交戰時，當地政府為防範為數龐大的俄羅斯FPV（第一人稱視角）穿越機攻擊，因此在道路上架設了層層漁網。此舉除了防止掛上炸彈的FPV，直接撞擊重要設施或人員，也可以避免過度消耗數量有限的防空飛彈、火砲。

