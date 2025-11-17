入侵烏克蘭還學人家 俄羅斯成立新兵種「無人系統部隊」

俄羅斯已創建「無人系統部隊」統籌無人載具的軍事運用。圖為烏克蘭軍警正在檢視一架俄國「見證者」無人機殘骸。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機、無人船在烏俄戰爭中躍升為一線要角，繼烏克蘭成立專責兵種「無人系統部隊」後，俄國官方媒體「塔斯社」12日報導，俄國也已成立一支無人系統部隊，雖對於這支部隊的指揮體系、規模、裝備相關資訊尚不明朗，但已編配人員並全面投入作戰當中。

烏克蘭先是在2024年2月成立「無人系統部隊」（Unmanned Systems Forces），是全球首個無人載具專屬部隊，是兵種（branch）規模的部隊編制，總兵力落在4萬人至8萬人間，烏克蘭大量且具創意地使用無人載具，抵抗俄軍入侵的案例，是世界各國爭相研究的典範之一。

不過，俄羅斯近期也創立了同名、同屬性兵種，根據「塔斯社」（TASS）與外國軍聞媒體「戰區」（The War Zone）報導，無人系統部隊副指揮官伊許圖加諾夫（Sergey Ishtuganov）上校表示，無人系統部隊已組建且全面投入作戰，包括兵種組織架構、指揮階層、作戰單位等都已組建，除了按照一致性的計畫執行戰鬥工作，也與其他部隊協同作戰。

雖然俄國無人系統部隊近期才創立，但俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）去年12月就預示，這支部隊將依照俄國總統普廷指示，最快在今年第三季組建完畢。

目前有關俄國無人系統部隊的資訊仍相當有限，但應為可統合運用空中、海上與陸地無人載具，總兵力可能在1萬人以上。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基上將表示，他已聽取有關俄國無人系統部隊發展的詳細報告，俄國正在效仿烏克蘭經驗，投入大量資源於無人機與反無人機層面，烏克蘭必須不斷改進，擴大無人系統部隊規模與充分受訓的人員數量，藉此確保技術優勢。

一名烏克蘭官員說，俄國這個效法烏克蘭的作為，已構成真正危險，這也使原本具有無人機優勢的烏克蘭，面對抄襲且數量更龐大的對手，當然是個威脅。

