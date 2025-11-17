自由電子報
遭俄軍空襲重創 澤倫斯基訪巴黎爭取飆風戰機與SAMP/T防空系統

2025/11/17 10:55

圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）與法國總統馬克宏（左）先前會晤的資料照。澤倫斯基17日將再度訪法，在俄軍新一輪致命空襲後，此行旨在緊急尋求「飆風」戰機與SAMP/T防空系統等更先進的武器。（法新社）圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）與法國總統馬克宏（左）先前會晤的資料照。澤倫斯基17日將再度訪法，在俄軍新一輪致命空襲後，此行旨在緊急尋求「飆風」戰機與SAMP/T防空系統等更先進的武器。（法新社）
〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯以飛彈和無人機對基輔發動致命攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基17日抵達巴黎，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤，力求獲得更多先進武器，特別是防空系統，以強化烏克蘭領空。法新社報導，法國總統府已表示，將把法國卓越的軍工能力用於協助烏克蘭防禦。

澤倫斯基與馬克宏首先前往巴黎近郊的維拉庫布萊（Villacoublay）空軍基地，聽取關於法製「飆風」（Rafale）戰鬥機的簡報，並檢視法國的無人機技術，以及與義大利共同開發的「SAMP/T」地對空飛彈系統。烏克蘭已擁有一套現役的SAMP/T系統，該系統能有效攔截戰機、巡弋飛彈與戰術彈道飛彈。
由法、義兩國合作研製的「SAMP/T」防空系統，正發射其配備的「紫菀30」（Aster 30）攔截彈。（圖：MBDA）由法、義兩國合作研製的「SAMP/T」防空系統，正發射其配備的「紫菀30」（Aster 30）攔截彈。（圖：MBDA）

法國承諾協助 烏方預告「重大協議」

法國總統府在聲明中表示，馬克宏將提出方法，讓烏克蘭「得以採購其應對俄羅斯侵略所需的系統」，並特別強調了防空系統的重要性。法國先前已承諾向烏克蘭提供更多可由SAMP/T系統發射的「紫苑」（Aster，又譯阿斯特）飛彈。

澤倫斯基14日也預告，烏克蘭正與法國籌備一項「重大」且「歷史性」的軍購協議，預計將很快敲定。

除了防空系統，無人機也是此行重點。兩國總統將出席一場關於無人機聯合生產的論壇。烏克蘭官方曾表示，計劃在今年使用超過450萬架無人機。此外，兩人還將訪問一個由法國與英國主導籌備的多國部隊總部，該總部旨在為未來任何可能的停火後，部署至烏克蘭的國際部隊預作規劃。

然而，在澤倫斯基積極尋求歐洲支持的同時，其政府正努力應對一場涉及能源公司的新貪腐醜聞。法國歐洲事務部長哈達德（Benjamin Haddad）15日在電視採訪中警告，隨著烏克蘭積極推動加入歐盟的進程，各國政府必須對其貪腐問題保持「極度的警惕」。

