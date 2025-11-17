美戰爭部長首次螢幕遙控黑鷹直升機 DARPA展示自主飛行「新突破」

美國戰爭部長赫格塞斯14日在國防高等研究計劃署（DARPA）總部，親自示範遙控飛行。他僅憑眼前的觸控螢幕，就成功操控了一架真實的UH-60「黑鷹」直升機。（圖：美國戰爭部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國戰爭部（國防部）14日發布影片，顯示美國戰爭部長赫格塞斯在國防高等計畫研究署（DARPA）總部，透過電視螢幕與觸控介面，成功遙控了1架UH-60「黑鷹」直升機。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，這次展示標誌著美軍在邁向更具彈性、自主化與「可選有人駕駛」的軍事航空時代上，跨出了重要一步。

此次展示的核心，是由DARPA主導、洛克希德・馬丁旗下塞考斯基公司（Sikorsky）開發的「座艙內機組人員工作自動化系統」（ALIAS）。該系統旨在為現役的傳統直升機賦予先進的自主飛行能力，使其能在僅有少量機組人員甚至無人情況下執行任務。ALIAS整合了先進的線傳飛控、即時感測器融合、機器學習演算法與任務規劃軟體。

這項技術的發展始於2022年，當時一架搭載ALIAS系統的UH-60A黑鷹直升機，在完全沒有任何飛行員在機上的情況下，成功完成了自主起飛、沿路線飛行與安全降落的測試。

請繼續往下閱讀...

相較於先前的完全自主飛行，11月14日這次測試的獨特之處在於「人機互動」。赫格塞斯在DARPA的控制站內，觀看著由直升機前方攝影機傳回的即時影像，並完全透過遠端介面操控直升機的每一個動作。過程中，機上雖有2名美軍飛行員作為預防性備份，但他們全程未曾觸碰飛行控制器。這是首次有美國高層官員親自遠端遙控軍用直升機，象徵五角大廈正加速推動未來戰場上的人機整合。

UH-60「黑鷹」直升機自1970年代末服役以來，一直是美軍旋翼機部隊的骨幹。然而，在當前不斷演變的戰場環境中，有人駕駛飛行的風險正日益增長，特別是在面對中國、俄羅斯等擁有先進防空與電子作戰系統的「近對等對手」時。

在這種高威脅環境下，能以無人或遙控方式執行高風險任務，將人員曝險降至最低，可能至關重要。遙控駕駛的黑鷹直升機，為在敵方防禦區內執行後勤、偵察與戰鬥支援等任務，開闢了新的可能性。

DARPA的下一步，是將此技術轉移至各軍種的計畫中，進行更進一步的實地測試、驗證，並發展相應的準則、訓練與網路安全保障措施。此次公開展示方向已經明確，也就是服役近50年的黑鷹直升機，正進入一個嶄新的篇章，未來它將能回應來自遠方螢幕或戰場平板的指令，在遠離前線危險的地方執行任務。

