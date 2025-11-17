俄襲烏哈爾科夫致3死10傷 傷者包括2兒少

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫州巴拉克利亞市，造成3人死亡。（擷自X@NAFOvoyager）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭東部哈爾科夫州巴拉克利亞市（Balakliya）軍事管理局局長卡拉巴諾夫（Vitali Karabanov）今（17）日表示，俄羅斯的空襲造成該市3人死亡。

根據《法新社》報導，卡拉巴諾夫17日在Telegram上指出，俄軍在夜間對巴拉克利亞市中心發動2次飛彈襲擊。初步消息顯示，襲擊導致3人死亡。

卡拉巴諾夫補充，還有10人受傷，9人已被送往醫院。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）早些時候聲稱，傷者包括1名14歲少女、1名12歲兒童和1名61歲男子。

自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，俄羅斯幾乎每日都使用無人機或飛彈襲擊烏克蘭領土。俄羅斯14日才襲擊烏克蘭首都基輔的多棟公寓大樓，造成7人死亡。

隨著冬季臨近，俄羅斯也加強了對烏克蘭能源基礎設施的攻擊。作為反擊，烏克蘭同樣襲擊俄羅斯境內的油庫、煉油廠和其他設施。

