遭反貪調查仍擴產 烏克蘭飛彈製造商延攬前美國務卿龐皮歐

圖為烏克蘭「火力點」（Fire Point）公司生產的「紅鶴」巡弋飛彈。該公司因其合約壟斷與疑涉總統澤倫斯基親信的貪腐案，而正受到烏克蘭反貪機構的嚴格調查。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》獨家報導，曾任美國國務卿的龐皮歐（Mike Pompeo）已加入烏克蘭頂尖國防公司「火力點」（Fire Point）的顧問委員會。該公司以其能深入打擊俄羅斯境內的長程無人機聞名，目前正擴大生產線製造已在實戰中攻擊過俄羅斯本土的巡弋飛彈。但與此同時，因其合約壟斷與股權結構不透明，而面臨國內反貪機構的嚴格調查。

《美聯社》獲准獨家進入「火力點」位於烏克蘭某地的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈組裝廠房。現場散落著數十個以碳纖維打造的彈體，設計主管稱其比鋁更能有效規避雷達；其引擎則源自舊蘇聯時期的噴射機。公司高層證實，「紅鶴」已成功用於襲擊克里米亞及俄羅斯境內的奧廖爾市（Oryol）。

「火力點」是所謂「丹麥模式」的主要受益者。此模式是一種由丹麥率先推動的融資機制，由外國政府直接資助烏克蘭國防公司，而非採購本國武器作為援助。該公司正透過此模式，在丹麥建設一座關鍵的固態火箭燃料工廠。

深陷貪腐調查 疑涉澤倫斯基親信

然而，公司的迅速崛起也引來烏克蘭反貪監督機構調查，當局正審查該公司是否在其主力武器FP-1無人機的國防部合約中，存在灌水報價的行為。報導指出，由於該公司壟斷了這型無人機的利潤豐厚合約，加上其法律上的負責人與娛樂圈有關，引發了國會議員的質疑。

調查的另一大重點，是釐清該公司與總統澤倫斯基的爭議性親信、商人明迪奇（Tymur Mindich）之間的潛在聯繫。

公司反駁並延攬龐皮歐「洗白」

對此，「火力點」公司技術長捷列赫（Iryna Terekh）在工廠現場向美聯社表示，公司「完全支持」調查，並已委託國際公司進行獨立審計。公司創辦人也出面澄清股權結構，否認與明迪奇有關。

捷列赫表示，延攬龐皮歐等人加入顧問委員會，是為了在公司邁向國際化時，「確保遵循最清晰、最優良的企業標準」，並獲得「明智的建議」。美軍烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）近期也曾參訪該公司。

