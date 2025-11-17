芬蘭總統示警烏克蘭短期內停火無望 籲歐洲堅持挺烏

芬蘭總統史塔布表示，烏俄停火不太可能在明年春季之前實現，歐洲盟友仍須繼續提供基輔支持。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）16日告訴《美聯社》，烏克蘭和俄羅斯停火不太可能在明年春季之前實現，儘管基輔當局目前深陷腐敗醜聞，歐洲盟友仍須繼續提供支持。

史塔布是美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基之間重要歐洲對話者之一，加上芬蘭與俄國擁有長達1340公里的邊界線，因此他深知局勢的利害關係。史塔布直言，烏俄戰爭短期內不太可能實現，歐洲需要「sisu」（芬蘭語，意為堅韌、頑強和毅力）才能度過寒冬，因為俄國仍在整個歐洲大陸發動混合攻擊和資訊戰。

史塔布坦言，他對烏俄實現停火或啟動和平談判並不十分樂觀，「至少今年是如此」。他補充說，最好能在明年3月之前「取得一些進展」。他也補充道，實現停火的三大關鍵問題是保障烏克蘭的安全、重建烏克蘭經濟、就領土爭端達成某種諒解。

請繼續往下閱讀...

為了替烏克蘭帶來和平，川普和歐洲領袖必須最大限度地向俄國總統普廷施壓，以改變其戰略思維。史塔布說，普廷「基本上想要否認烏克蘭的獨立、主權和領土完整」，而自近4年前戰爭爆發以來，他的這項目標從未改變。

史塔布15日在首都赫爾辛基北部的軍事基地，觀摩芬蘭志願役士兵參加國防訓練，他穿著背後印有芬蘭語「sisu」字樣的夾克，觀看士兵在嚴寒中演練如何從衝突地區撤離受傷士兵。

針對基輔當局深陷能源部門出現一起金額達1億美元（約新台幣31億元）的回扣醜聞，史塔布直言這正中俄羅斯下懷，澤倫斯基必須迅速處理有關回扣和挪用公款的指控。儘管如此，他仍敦促歐洲領袖考慮擴大對基輔的財政和軍事支持，因為基輔在戰場上也面臨俄國步步進逼的局面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法