駐韓美軍司令：倒看東亞地圖 凸顯韓日菲合作必要性

駐韓美軍司令布朗森表示，這張地圖提供的最重要啟示是，南韓、日本和菲律賓可形成「戰略三角」。（擷取自《韓聯社》網站）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕駐韓美軍司令兼美韓聯軍司令布朗森（Xavier Brunson）17日表示，只要把東亞地圖倒過來看，就可以發現南韓、日本和菲律賓展開戰略合作的必要性。

《韓聯社》報導，布朗森在駐韓美軍官網發文，講解一張用作教材的上下倒置的東亞地圖。他表示，這張地圖提供的最重要啟示是，南韓、日本和菲律賓可形成「戰略三角」。他強調，戰略三角格局概念超越傳統的雙邊同盟結構，為三方提供有效的合作框架，以討論相關計畫。

對於「相較於傳統的雙邊同盟，韓日菲三邊合作有何優勢」，布朗森表示，三邊合作框架的優勢在於，並非與既有的雙邊同盟競爭，而是形成互補。他說，從倒置的地圖可見，韓日菲三國並不是各自孤立的雙邊關係，而是一個彼此相連的網路。這種想法並非意在形成新的同盟關係，也無意針對特定國家，而是立足於現有的地理格局，探索切實可行的合作途徑。

駐韓美軍司令兼美韓聯軍司令布朗森表示，只要把東亞地圖倒過來看，就可以發現南韓、日本和菲律賓展開戰略合作的必要性。（美聯社）

布朗森還提出，韓日菲三邊合作有助於加強區域穩定性，特別是在應對北韓挑釁方面，可形成可靠的聯合嚇阻力，讓各方更好履行同盟的基本任務。據分析，布朗森發表倒置的東亞地圖並強調韓日菲三邊合作重要性，可能意在強調牽制北韓、中國、俄羅斯需要韓美日菲四邊合作框架。

布朗森另表示，將東亞地圖倒過來看，就可更加明確朝鮮半島的戰略重要性和駐韓美軍必要性。朝鮮半島長期被視為前線周邊據點，但若轉換視角就可發現，朝鮮半島是具有可及性、可達性和影響力的戰略主軸。部署於此的戰力是最具實效的嚇阻力量，也是維護東北亞穩定的核心基礎。

對於李在明政府推進在任期內從美方收回戰時作戰指揮權事宜，布朗森表示，在基於條件推進戰時作戰指揮權移交工作的過程中，聯軍指揮部的職責結構和角色可能會發生變化，但聯合防衛的基礎不會改變。

