畫面曝光！烏軍MiG-29戰機投擲GBU-62炸彈 炸斷俄軍扎波羅熱補給線

烏克蘭空軍將美製的GBU-62精準導引炸彈（小圖），成功整合至蘇聯時期的MiG-29戰機（主圖）上。這種「東西合璧」的武器系統，讓烏軍能從防區外對俄軍橋梁等關鍵基礎設施，發動外科手術式打擊。（圖：烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍持續對俄羅斯佔領軍的後勤線發動精準打擊。根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏軍近日發布一段影片，證實一架MiG-29戰機投擲美製GBU-62精準導引炸彈（GBU-62 JDAM），成功炸斷俄軍在南部扎波羅熱州使用的一座關鍵公路橋，嚴重阻礙了其運輸能力。

報導引述烏克蘭飛官Soniashnyk的說法指出，此次攻擊的目標，是俄軍一直以來用以轉運彈藥、裝備與增援部隊的一座公路橋。烏軍為此動用了GBU-62導引炸彈，這是一種專為打擊加固基礎設施而設計的高精度彈藥，其目標是造成「無法修復的損壞」，確保被擊中的結構無法在短時間內恢復功能，迫使敵軍尋找效率更差的替代路線。

根據已公布的畫面，可以清晰看到炸彈從MiG-29戰機上脫離後，在空中調整飛行軌跡，直撲目標橋梁。下一秒，橋墩在直接命中的威力下應聲爆炸，大量碎片向外噴飛，橋體結構被有效切斷，完全喪失支撐運輸的能力。

?? Українські Соколи на МіГ-29 ✈️ з бомбами GBU39 файно вміють в контрбатарейку грати ?



Соняшник ? pic.twitter.com/KIs6GZA9RF — Serg （@NHunter007） October 13, 2025

報導指出，這座橋梁遭受了致命性損壞，已無法再供俄軍在該地區的後勤使用。這次成功的打擊，嚴重阻礙了敵軍調動火砲、彈藥、燃料與人員的能力，為正在維持或增援陣地的俄軍，帶來了額外的延誤與作戰挫折。

烏克蘭空軍持續在多個戰線上，瓦解敵後運輸基礎設施的關鍵節點。摧毀橋梁、倉庫與交通線等動脈，能迫使俄軍拉長本已緊張的補給線，並增加其遭受後續打擊的脆弱性。

另一方面，《Defense Express》報導也提及，俄羅斯佔領部隊近期同樣發布了一段新影片，宣稱其一架重型多旋翼無人機，在扎波羅熱地區對烏克蘭陣地進行了一次成功的夜間打擊。根據俄媒發布的畫面，該無人機向烏軍陣地投擲了迫擊砲彈藥。

