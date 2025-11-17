揭國軍官兵心理困擾6大因素 國防部：今年共執行38萬餘次輔導

國防部長顧立雄明天赴立法院進行「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」報告。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國軍心理健康、國軍官兵自我傷害問題受到各界關注。國防部最新書面報告指出，國防部建立「初級發掘預防」、「二級介入輔導」、「三級專業處遇」三級防處心理衛生機制，今年發掘7749名有心理困擾官兵，執行逾38萬次輔導、心理衛生教育、心理評量等；報告也指出，國軍心理求助主因有身心健康、環境適應、行為偏差、家庭因素、經濟因素、感情因素等，以「新訓單位」階級較顯著。

立法院外交及國防委員會19日將邀請國防部長顧立雄報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

國防部書面報告指出，國防部建立三級防處心理衛生機制，今年共初級發掘預防7749名具心理困擾官兵，均即時提供關懷晤談，並將經評估具風險個案轉介旅級以上心衛中心；心衛中心今年共介入輔導執行38萬9427次個別、團體輔導、心理衛生教育、心理評量工具施測等工作，照護官兵心理健康；國軍醫院身心科醫師，及地區心理衛生中心具證照的心輔人員，也針對基層部隊或旅級以上心衛中心轉介個案，提供精神醫療與心理諮商等專業處遇，並協助安置急性（具自我傷害高風險）個案住院。

國防部說明，國防部自今年2月13日起推行「國軍心理健康照護方案」，與328所民間諮商輔導機構合作（99間身心科、215間心理諮商所、14間社工師事務所） ，每人每年補助6次輔導費用，每次40分鐘、1600元，截至10月31日，共有4860人次官兵使用該方案，其中自主預約佔比97％，顯示重視個資保護、無需轉介就能預約，大幅增加官兵主動求助意願。

國防部也提供年度心理健康檢查，報告指出，自去年7月1日起，軍醫局結合每年定期體檢時機，設置「心理健康檢查專區」，由身心科醫師、心理師及社工師，針對官兵實施「簡式健康量表」審視及訪談，今年共篩濾873員具風險人員，均由各級幹部或心輔人員納管輔導。此外，國防部也藉由專案巡迴宣教、辦理自殺防治巡迴宣教等措施，強化防處知能教育。

國防部分析，114年國軍官兵心理求助原因包括「身心健康」、「環境適應」、「行為偏差」、「家庭因素」、「經濟因素」及「感情因素」等，各階級當中以「新訓單位」較為顯著，顯見新進或年資較淺人員確實較具心理照護需求。

為精進國軍輔導工作，國防部說明，將精進「心理健康照護方案」，於明年委請第三方專業單位協助評估方案執行效益，作為改善策進依據，並鏈結衛福部提供合法立案輔導機構，媒合民間輔導機構，赴外（離）島與新訓單位提供駐點服務，提升官兵諮商便捷性。

國防部說，國防部也積極參與衛福部自殺防治諮詢會議及國軍自殺防治中心聯繫會議，並由國防部定期邀集衛福部心理健康司、台灣自殺防治學會、諮商心理師及社會工作師公會等單位專家，共同檢視國軍心理衛生工作；藉專業討論與經驗交流，確保各項政策措施符合專業標準，以健全官兵心理輔導支持機制。

國防部表示，為提升心輔專業能量，國防部配合每年國考時間，策辦「諮商心理及社會工作師證照研習班」，統計今年度已有31人順利考取證照，今年國防部也招聘民間具心理或社工師國家證照人員24人，目前已進用18人，115年規劃再招聘20人，以充實國軍專業輔導能量。





自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

