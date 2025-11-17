美最後一艘獨立級濱海戰鬥艦「皮耶號」服役 未來怎麼用備受關注

美軍第19艘、最後一艘獨立級濱海戰鬥艦「皮耶號」正式服役。（取自皮耶號官方網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍花了將近20年籌獲19艘「獨立級」濱海戰鬥艦計畫終告段落，根據美國海軍官方資訊，第19艘艦「皮耶號」已於15日正式服役。不過，隨著美軍的戰略重心轉變，美軍再度仰賴可在大洋作戰的艦艇為主力，導致這款設計用於近海戰鬥的輕型艦艇，能否有更多元、彈性的用途，值得關注。

根據美國海軍資訊，美國海軍15日在佛州巴拿馬城，為第19艘獨立級濱海戰鬥艦「皮耶號」舉辦服役儀式，美國海軍部長費蘭表示，這艘軍艦服役體現美國造船業的實力、國家承諾，美國總統川普也深知，要成為超級大國，必須成為海上強國。

濱海戰鬥艦排水量約落在2500噸至3000噸左右，具有速度快、可在濱海與淺海作戰等特性，最初設計用於支援近岸作戰使用。美軍自2008年迄今，一共獲得35艘濱海戰鬥艦，其中16艘是單船體設計的「自由級」艦、19艘是三體船設計的「獨立級」艦。

美軍獨立級濱海戰鬥艦「薩凡納號」（LCS 28）2023年曾成功用MK70模組發射標六飛彈，展現改裝潛力。（美軍DVIDS網站）

不過，隨著美軍的戰略重心，再度從反恐作戰轉移為大國競爭，面對中國解放軍海軍的崛起，美國將資源投注於「星座級」巡防艦等可以遠洋作戰的新款中、大型艦艇，而非著重於近岸作戰的濱海戰鬥艦。因此，即使自由級、獨立級艦皆服役未滿20年，但現已有8艘退出現役，形成軍艦尚未交付完畢，卻已有同級艦退役的奇特現象。

雖然大洋戰鬥並非濱海戰鬥艦強項，也不如伯克級驅逐艦、星座級巡防艦等搭載垂直發射系統，但美軍也不斷地嘗試這型軍艦的新用途。例如，美軍月前在獨立級「蒙哥馬利號」上安裝愛國者飛彈發射車，甚至還將飛彈貨櫃化發射模組搬上艦，試射標準三型（SM-3）、標準六型（SM-6）飛彈、「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈等遠程精準彈藥，有機會增加濱海戰鬥艦的運用價值。

