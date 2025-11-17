澤倫斯基與馬克宏簽署協議 烏克蘭將獲100架「飆風」戰機

烏總統澤倫斯基與法總統馬克宏簽署國防合作意向書。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕訪問巴黎爭取法國國防支持的烏克蘭總統澤倫斯基，17日宣布與總統馬克宏簽署軍事協議，內容包括取得100架法國生產的「飆風」（Rafale）戰鬥機，進一步強化基輔空戰能力。

《路透》報導，俄羅斯近期對烏國發動劇烈無人機、飛彈攻勢，以及莫斯科聲稱地面部隊推進東南札波羅熱區域，顯示烏克蘭戰況面臨危急，急需盟友進一步支援。澤倫斯基16日在社群媒體發文預告，「與法國準備好一項歷史性的協議，將顯著強化我國空戰、防空和其他國防能力。」

澤倫斯基與馬克宏在飆風戰鬥機前簽署採購法國國防設備意向書。他向法國電視台「TF1/LCI」透露與馬克宏商談後下訂100架飆風戰鬥機。愛麗舍宮後續證實戰機數量正確。

知情人士早前向「路透」透露，由法國達梭航空製造的多用途飆風戰鬥機是雙方十年戰略航空協議的一部分。部分戰機可能直接從法國庫存支應，但整個交付過程屬於長期行動，也是烏克蘭打造包含美製F-16、瑞典製獅鷲獸等250架戰鬥機機隊長遠計畫的一環。

