陸軍拖式飛彈模擬器曝光！ 可選彈藥、場景還可打移動目標

國軍官兵在漢光演習期間，操作拖式2B飛彈發射車。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍為強化反裝甲戰力，透過對美軍購方式購得1700枚拖式2B RF飛彈等附屬裝備，但除了實彈射擊之外，陸軍也透過模擬器培養官兵操作素養。根據軍方發布訊息，拖式飛彈模擬器可模擬陸地、海岸等多種戰場景況，還可以選定戰甲車、靶船作為目標，並選定移動或靜止目標，讓官兵更貼近實戰情境地練兵。

根據國防部公開預算書顯示，陸軍自2018年至2025年間編列118億餘元，採購1700枚拖式2B RF飛彈、100套改良式目獲系統、100輛悍馬車與附屬裝備，相關裝備都已交付。為配合籌獲這型新銳反裝甲武器，陸軍不僅已在實彈射擊演訓之中，驗證這型飛彈性能，同時也已建置模擬器，輔助官兵建立裝備操作素養。

陸軍官兵在步訓部操作拖式飛彈模擬器。（青年日報提供）

軍方消息顯示，陸軍步兵訓練指揮部配合拖式飛彈發射系統換裝，因此在去年建立「拖式飛彈模擬器」，主要供拖式飛彈士兵、士官專長班，以及師資班等受訓班隊使用，盼透過全系統各項功能、機件模擬操作，達到強化接戰程序的目標。

步訓部的「拖式飛彈模擬器」採2人操作，學員透過「模擬目標獲得系統」，與教官台進行連接，射手可透過接目鏡中呈現的場景、戰況接戰應處。其中，模擬器除了戰場模擬場景可切換陸地或海岸，也可選定各型戰甲車、靶船作為目標，以及設定其靜止、移動等戰鬥姿態，進一步訓練射擊穩定性。

除了新款的拖式2B Aero RF彈藥，這型模擬器也可模擬較老舊的拖式2A飛彈，讓學員在不同戰場景況之下，選擇與操作武器。受訓學員依照模擬場景，判斷目標物薄弱處進行攻擊，或因應不同戰場景況調整攻擊模式，不僅強化射手接戰程序，也進一步提升整體臨戰應處效能。



比起需要銅線導引的拖式2A飛彈，拖式2B飛彈為「無線射頻導引」（RF）構型，射程可達4500公尺，還可比照「標槍」反裝甲飛彈，具備「頂攻」機制，能對敵裝甲車輛、加固碉堡，以及人員登陸艦艇造成威脅，有效強化陸軍灘岸反裝甲、反人員登陸的作戰能力。

