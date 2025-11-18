【影】烏軍首曝幻象2000-5F戰機身影 機身這些「戰績」彩蛋太顯眼

Mirage 2000 of the Ukrainian Air Force flies on a combat mission, awaiting good news from France.

Ukraine France

Together to Victory! pic.twitter.com/edlm8FtIuf — Ukrainian Air Force （@KpsZSU） November 17, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭政府去（2024）年中獲法國總統馬克宏允諾提供幻象2000-5F戰機，協助強化制空，今（2025）年二月接收首批同型機後，三月就宣布擊落俄軍巡弋飛彈秀戰力；而在近日，烏克蘭空軍再度在社群公布其戰備畫面，但更值得關注的，是機身上多出的一道道「戰績」，凸顯這些軍援正持續發揮效用。

烏克蘭空軍首度曝光旗下幻象2000-5F戰機全貌，還刻意揭露機身上的「擊殺」紀錄秀制空戰力。（擷自烏克蘭空軍X帳號影片）

烏克蘭空軍昨（17）日於官方社群上發布最新影片，畫面顯示旗下一架幻象2000-5F戰機正滑出用捕捉網構成的野戰機堡，準備滑出、升空實施巡邏；期間，鏡頭從多個角度拍攝這架戰機，同時意外捕捉到機身左側的數道黑色記號，一共6枚巡弋飛彈，這些印記也成其投入俄烏戰場至今的戰力實證。

烏克蘭空軍一架幻象2000-5F戰機的駕駛艙左側，貼有多道黑色記號，一共6枚巡弋飛彈，證實該機投入戰場至今已有多次接戰紀錄。（擷自烏克蘭空軍X帳號影片）

烏克蘭是在今年二月「官宣」接收首批法國軍援的幻象2000-5F戰機，成為繼F-16A/B型機後換裝的第二款西方戰機。法國前國防部長、現任總理勒克努（Sébastien Lecornu）去年十月曾向媒體透露，烏軍的幻象戰機經改裝後將能對空、對地打擊，可掛載「雲母」空對空飛彈、「暴風之影」（法國稱SCALP-EG）巡弋飛彈、「鐵鎚」（Hammer）精準導引炸彈等，強化制空和縱深打擊能力。

烏軍幻象2000-5F戰機的俯瞰視角，可見該機兩翼下除掛載油箱，還掛有兩枚追熱的「魔法」短程空對空飛彈。（擷自烏克蘭空軍X帳號影片）

不過，烏軍的幻象機隊並非完好無損。烏克蘭空軍今年7月就曾宣布一架同型機墜機。根據官方聲明，該事故發生在該國西北部的沃倫（Volyn）地區，飛行員當時向地面回報航電故障，隨後便執行彈射逃生，保住生命，而墜毀的戰機也沒有造成地面傷亡，實屬不幸中的大幸。

