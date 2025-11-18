哥倫比亞將買17架「獅鷲」戰機 還附帶瑞典工業技術合作

瑞典軍工巨頭紳寶15日宣布，該集團旗下現已獲南美國家哥倫比亞青睞，確定採購17架JAS 39E/F戰機，總價近1100億台幣，分7年交機完畢。（瑞典紳寶集團官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典出品的JAS 39戰機今年以來可說是話題多多，先是在泰、柬衝突中首創接戰紀錄；近期還誕生單筆最大出口銷售，有望為烏克蘭生產上看150架新機，可謂有戰力就有訂單；而在近日，戰機製造商紳寶（Saab）更宣布獲南美國家哥倫比亞採購17架E/F型機，為「獅鷲」出口再下一城。

紳寶集團本月15日證實，哥倫比亞政府已選定旗下的「獅鷲」戰機，作為其空軍下一代戰力核心，而這筆價值31億歐元（約新台幣1096.16億元）的出口訂單，包含了15架JAS 39E單座型、2架JAS 39F雙座型機，預計自明（2026）年至2032年間陸續交付；此外，兩國共簽的採購合約還附帶了一定程度的工合協議，也就是說，哥國不只買戰機，還在航太、資安、永續能源領域與瑞典深化合作。

Colombia has decided to acquire 17 Gripen E/F from @Saab. With Colombia joining the Gripen family, Minister for Defence @PlJonson is looking forward to deepening the defence policy cooperation with Colombia. pic.twitter.com/uhkVYbPNq5 — Försvarsdepartementet （@ForsvarsdepSv） November 15, 2025

綜合公開資訊，根據哥倫比亞政府規劃，這17架「獅鷲」戰機未來將汰換空該國的以色列製「幼獅」（Kfir）戰機，作為空軍的下一代核心，推動戰力現代化。



而在上（10）月下旬，瑞典空軍才接收首架JAS 39E單座型機，後續仍有59架新機待交付；海外部分則有巴西36架、泰國12架中的4架，加上烏克蘭日前宣示籌獲至少100架同型機，如今哥倫比亞也跟進購入17架，紳寶現有產線能否因應如此大量的訂單，還有待觀察。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro Urrego）曾在瑞典國防部長榮松（Pål Jonson）陪同下試坐獅鷲戰機，舉起大拇指給好評。（X帳號 @PlJonson）

紳寶最新的JAS 39E/F戰機搭載一具奇異F414G渦扇發動機、推力較C/D型的RM12（奇異F404發動機衍生型）多出20%，機外多達10個武器硬掛點，加上全新AESA雷達、電戰合紅外線搜索追蹤（IRST）系統的組合，使其在四代半機身結構下，仍有與五代匿蹤戰機一拚的能力。

