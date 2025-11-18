限制級
日極音速滑翔彈測試達標 預計部署北海道、九州
極音速滑翔彈分別經由海運及空運抵達高緯度地區，進行寒冷環境實彈測試，效果良好達到預期。（圖取自X@lfx160219）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）近日在「防衛裝備廳2025年技術研討會」上發布多項研究進度，ALTA表示，極音速滑翔彈分別經由海運及空運抵達高緯度地區，進行寒冷環境實彈測試，效果良好達到預期，預計將裝備兩個營，部署在北海道和九州。
軍聞網站「USNI News」報導，目前「島嶼防衛用極音速滑翔彈」（HVGP）的Block-1型號射程可達數百公里，未來的Block-2則可達到2000至3000公里。未來將部署北海道和九州，防禦日本南北兩端威脅。
對此，美國今年也特地軍售日本價值2億美元的極音速滑翔彈體技術支援、測試裝備，並協助測試，該型飛彈過去一年已在美國加州地區完成4次試射，初步驗證系統運作可行性。
學者表示，儘管HVGP名義是「島嶼防衛用」，但其實就是彈道飛彈，具攻擊能力，可扼守第一島鏈關鍵水道。
先前報導指出，去年7月公布的《國防白皮書》寫道，因應新型極音速飛彈服役，陸上自衛隊計畫新建2支編有這型武器的部隊，同時推動射程比首批量產彈更遠的Block 2A、2B型彈研發，相關工作可望於2030年完成。
