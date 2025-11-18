限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
MQ-28無人機將實彈試射AIM-120飛彈 忠誠僚機長出利爪
波音公司近日表示，為澳洲開發的忠誠僚機MQ-28無人機，將於下個月進行AIM-120先進中程空對空飛彈的實彈射擊。（圖取自波音）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕波音公司近日表示，為澳洲開發的忠誠僚機MQ-28無人機，將於下個月進行AIM-120先進中程空對空飛彈的實彈射擊，代表忠誠僚機進度將邁入下一階段。
軍聞網站「The Warzone」報導，波音公司於近日舉行的杜拜航展上宣布這項消息，波音強調，這除了是MQ-28的首次嘗試，也是所有「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的第一次實彈測試。該測試將於澳洲南部靶場舉行，並會在具有戰術意義的場景下測試，嘗試擊落一個空中目標。
請繼續往下閱讀...
報導指出，MQ-28具有高度模組化設計，可更換整個機頭，目前澳洲空軍的8架MQ-28，至少有2架裝備紅外線搜尋追蹤系統（IRST）。目前澳洲空軍已和波音簽約，決議採購3架改良版的Block-2型號。
波音指出，公司一直為該測試做好準備，先前E-7預警機已成功遙控2架Q-28，並額外遙控1架模擬的Q-28進行編隊飛行。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接