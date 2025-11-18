MQ-28無人機將實彈試射AIM-120飛彈 忠誠僚機長出利爪

波音公司近日表示，為澳洲開發的忠誠僚機MQ-28無人機，將於下個月進行AIM-120先進中程空對空飛彈的實彈射擊。（圖取自波音）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波音公司近日表示，為澳洲開發的忠誠僚機MQ-28無人機，將於下個月進行AIM-120先進中程空對空飛彈的實彈射擊，代表忠誠僚機進度將邁入下一階段。

軍聞網站「The Warzone」報導，波音公司於近日舉行的杜拜航展上宣布這項消息，波音強調，這除了是MQ-28的首次嘗試，也是所有「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的第一次實彈測試。該測試將於澳洲南部靶場舉行，並會在具有戰術意義的場景下測試，嘗試擊落一個空中目標。

請繼續往下閱讀...

報導指出，MQ-28具有高度模組化設計，可更換整個機頭，目前澳洲空軍的8架MQ-28，至少有2架裝備紅外線搜尋追蹤系統（IRST）。目前澳洲空軍已和波音簽約，決議採購3架改良版的Block-2型號。

波音指出，公司一直為該測試做好準備，先前E-7預警機已成功遙控2架Q-28，並額外遙控1架模擬的Q-28進行編隊飛行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法