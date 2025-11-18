美智庫兵推台海危機 驚提美軍為台能源船「換掛美國旗」護航

圖為中油第三液化天然氣接收站。（圖：中油官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日發布一份名為「中國對台灣能源命脈的脅迫」的兵推報告，提出一系列驚人建議。報告指出，為反制中國對台的「灰色地帶」能源封鎖，美國海軍應預作準備，為開往台灣的能源商船「換掛美國國旗」（reflagging）並執行護航任務。報告同時直言，台灣應保留核能選項，以因應能源進口被阻斷的嚴重後果。

兵推模擬中國「灰色地帶」圍困

FDD今年夏季曾與台電等單位在台灣進行兵棋推演，模擬中國如何從外交壓力、經濟封鎖一路升級到阻斷台灣的能源進口。報告指出，相較於發動全面軍事入侵，北京更可能採取一種更為隱蔽的消耗戰，透過海警登船檢查、網路攻擊、散播假訊息等手段，在不觸發美國軍事介入紅線的情況下，瓦解台灣抵抗意志。

報告警告，台灣能源高達98%依賴進口，一旦液化天然氣（LNG）供應被切斷，電網容量將驟減5成，屆時台灣將被迫在「保民生」與「保台積電」之間做出痛苦抉擇。

美軍「換旗護航」嚇阻北京

為應對此一威脅，FDD報告建議美國在軍事上應提前做好準備，包括評估能否讓開往台灣的商船先「換掛美國國旗」，再由美軍負責護航，甚至提前進行相關演練。報告認為，此舉將向北京清楚傳遞「美國不會坐視不管」的訊息，有效提高中國封鎖的成本。

在能源政策方面，F.D.D.報告對台灣提出多項具體建議。首先，報告直指台灣沒有足夠的化石燃料儲備，建議應保留傳統核電廠的選項，同時積極評估小型模組化反應爐（SMR）等新一代核能技術。

其次，報告建議台灣應購入自家的LNG運輸船，並增加向美國採購，以提升能源安全、深化台美合作。FDD也提醒，台灣目前約3成LNG依賴卡達，但卡達易受中國影響，建議應強化與日本的能源合作，以便在危機時，由日本的戰略庫存協助短期補足缺口。

我國經濟部先前曾對此回應，會持續追蹤國際核能發展，若未來技術成熟並取得社會共識，不排除任何有助淨零的方案。

報告共同作者、曾任美國太平洋司令部作戰主任的退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）坦言，美方在「換旗」護航等應變方案上「準備不足」，「根本沒有人在研究這件事」。他也認為，台灣在核能上的政策決策是「違反韌性邏輯」的「政治決定」。

此外，報告的數據分析還揭示一項警訊：在兵推過程中，台灣團隊在評估自身面對能源脅迫的脆弱性時，其評分顯著低於美國及國際團隊，顯示台灣內部可能存在「低估威脅、高估韌性」的傾向。

