美海軍啟動升級 F/A-18「超級大黃蜂」、EA-18G將加裝自動防撞系統

圖為一架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機進行飛行性能展示。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕專業航空網站《The Aviationist》報導，美國海軍正為F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機與EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，啟動整合「自動地面防撞系統」（AGCAS）的初步作業。根據美國海軍提交的2026財政年度預算請求文件，此系統是一項「本可避免過去20多起致命F/A-18事故」的重大安全改進。

美國海軍航空作戰中心航空器部門（NAWCAD）10日發布尋求商源的通知，目標是找到一套軟體解決方案，以支援將AGCAS整合進戰機的航電系統。官方在通知中表示，對海軍航空平台的航電升級，是確保符合現行安全與適航要求的必要措施。

EA-18G「咆哮者」電戰機是F/A-18E/F「超級大黃蜂」的電戰衍生型號。圖為一架掛載外部莢艙的「咆哮者」正進行訓練。（圖：美國海軍）

該系統目的在因應飛行員可能因目標專注、空間迷向（Spatial Disorientation）或G力昏迷（G-induced Loss Of Consciousness, GLOC）等因素，導致飛機處於危險狀態的情況。在這些情況下，飛行員可能暫時或完全喪失對飛機的控制能力。

AGCAS的運作原理是透過一套複雜演算法，利用精準導航、飛機性能參數與機載數位地形資料，持續監控飛機的飛行路徑。若系統判斷即將發生地面碰撞，便會自動接管飛機操控，執行機翼改平並向上拉起的動作，直到飛機脫離險境。

作為參考，美國空軍已在其機隊中部署此系統。根據2022年公布的數據，AGCAS系統被認為成功防止了12架F-16與3架F-22戰機的墜毀，其中空間迷向是觸發自動救回最常見的原因。統計顯示，「可控飛行撞地」（CFIT）佔所有軍機損失的26%。

此項整合計畫也與國會要求一致，美國眾議院版本的2026財年國防授權法案中，已要求海軍需在2026年3月前，提交一份關於AGCAS的採購方案。

