陸軍擬買上百架「夜視FPV」 要讓無人機訓練中心更有料！

陸軍擬向民間廠商採購390架無人機，其中包括夜視FPV無人機。圖為民間廠商操作的FPV。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍各單位持續擴增無人機訓練能量，根據陸軍發布在政府採購網的公開徵求資訊，陸軍擬向民間廠商採購390架無人機，其中，10吋、7吋夜視無人機各105架，另外採購各80架的10吋、7吋多旋翼無人機，且這四型無人機都要附加光學酬載。由於交貨地點位於台南市白河區，研判應為陸軍無人機訓練中心所用。

根據政府採購網公開資訊，陸軍於17日發布公開徵求資訊，找尋「FPV夜視無人機等4項採購案」的潛在商源。這項公告顯示，陸軍有意籌獲的無人機共有4種，其中有二款防水防塵夜視FPV無人機，預計各採購105架，10吋無人機無酬載時可滯空飛行30分鐘，7吋無人機則滯空飛行34分鐘，皆具備國際認證的IP12防水防塵性能。

另外二款無人機則為10吋多旋翼無人機、7吋多旋翼無人機，公開徵求資料並未揭露過多資訊，只提到機身重量不含電池時須小於0.75公斤，陸軍預計各籌獲80架。而這四款、390架無人機均需附加光學酬載，且影像更新率需大於24FPS（每秒24幀）、解析度大於1000TVL。

請繼續往下閱讀...

陸軍也明定，這4款無人機皆不得使用中國廠商、第三區含中資成分廠商，以及在台的中資廠商提供元件與製品，且在驗收階段須配合陸軍拆驗，交貨地點則在台南市白河區內角里，也就是無人機訓練中心所在地。

陸軍無人機訓練中心是培育逾10萬地面部隊無人機素養的重鎮，軍方消息指，該中心的第一關為「基礎操作班」，訓期約4周，每位獲准受訓的學員，須通過學科、術科等多項測驗，獲得考取民航局無人機執照的能力，為參加後續高階班隊與任務運用的打下重要基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法