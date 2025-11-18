華爾街日報踢爆！法國售烏百架「飆風」戰機 雙方都沒錢

圖為法國達梭航太（Dassault Aviation）製造的「飆風」（Rafale）戰鬥機。烏克蘭總統澤倫斯基17日與法國簽署意向書，計劃採購多達100架此型戰機。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國17日高調宣布將協助烏克蘭強化空防戰力，但根據《華爾街日報》報導，這一項數十億美元的軍備計畫正面臨根本問題，也就是「錢從哪裡來」？分析直指，無論是烏克蘭還是法國，目前都沒有足夠資金支付。

烏克蘭總統澤倫斯基17日訪法，簽署了購買多達100架「飆風」（Rafale）戰機、SAMP/T飛彈防禦系統等的意向書。若加上向瑞典採購的150架「獅鷲」（Gripen）戰機，將打造出俄羅斯以外的歐洲最大戰機機隊。然而，此宣布立即引來國防分析師質疑，認為此舉不符戰場實際需求與財務現實。

烏克蘭總統澤倫斯基（右）17日訪問巴黎，與法國總統馬克宏（左）簽署軍購意向書。（法新社）

報導直言，基輔與巴黎都沒有錢資助此計畫，據歐盟官員說法，烏克蘭的現金將在明年春天告罄；法國自身也深陷預算赤字困境。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）寄望資金能來自歐盟，但歐盟現有軍援計畫規模遠遠不足。

法國國際關係研究院（IFRI）研究員佩里亞-佩涅（Léo Péria-Peigné）指出，飆風戰機製造商達梭航太（Dassault Aviation）目前仍有233架積壓訂單，產能難以在10年內交付100架戰機。他直言，馬克宏的宣布「就目前而言，只是空話（ just hot air）」。

背後盤算：動用遭凍結俄羅斯資產

報導指出，歐盟正考慮一項高達1830億歐元的對烏貸款計畫，其資金來源將是由於制裁而被凍結在比利時金融機構Euroclear的俄羅斯資產。然而，此舉爭議極大，比利時官員擔心潛在的法律與金融風險，可能使其面臨巨大負債。

英國分析師康寧漢（Nick Cunningham）認為，烏克蘭此舉或有政治目的，可能與試圖說服法國向比利時施壓，以釋放俄羅斯資產有關。報導總結，澤倫斯基積極尋求法、瑞武器，顯示基輔正為其未來軍備需求，尋找美國以外的替代方案。

