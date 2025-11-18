限制級
中共黃海實彈射擊加碼8天 國防部回應了
作計室副處長許志宏上校。（記者林正堃攝）
〔記者黃靖媗／台北報導〕中日關係緊張，中國先前宣布17日至19日將在黃海中部進行實彈射擊，昨日再加碼，從18日至25日連續實彈射擊8天。對於中共區域軍事威脅，國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏今表示，針對中共灰色地帶襲擾或區域性軍演，均依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定及時應處，確保國家安全。
國防部今日召開「114年國防知性之旅活動」暨「台灣全民安全指引普發規劃」說明記者會，會後開放媒體提問。
針對中共軍事威脅，許志宏表示，共軍於台灣周邊海空域軍事活動狀況，國軍運用聯合情監偵系統，先行研判共軍真實行動意圖，並循戰略溝通管道，適時發布共軍演訓動態暨國軍備戰行動。
針對中共灰色地帶襲擾或區域性軍演，許志宏說，均依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定及時應處，並視敵情徵候及威脅程度，開設應變中心及提升立即備戰操演的作為，並先期部署兵火力應處威脅，確保國家安全。
另外，針對鳳凰颱風國軍前去宜蘭、花蓮救災共派出多少人物力。許志宏說明，國軍自11日開設應變中心，截至昨日，共派遣兵力計4400餘人次及各型車輛869輛次。
許志宏指出，宜蘭蘇澳救災任務由第三作戰區負責，合計派遣兵力計1900餘人次、各型車輛190輛次；花蓮萬榮鄉及鳳林鎮救災任務由第二作戰區持續協助復原工作，截至昨日而合計派遣兵力近2000餘人次，各型車輛665輛。
