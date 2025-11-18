嗆引發「核骨牌效應」！北韓首度回應美韓核潛艦協議誓言反制

北韓領導人金正恩（中）先前視察飛彈生產線。平壤當局18日首度就美韓核動力潛艦協議發出警告，稱此舉將引發「核骨牌效應」，並誓言將採取「更正當且現實的反制措施」。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國與南韓上週宣布達成核動力潛艦合作協議後，北韓18日首度打破沉默，發出強硬警告。根據《法新社》報導，北韓官媒稱美韓此舉是「危險的挑釁企圖」，將在亞太地區引發「核骨牌效應」，並誓言將採取反制措施。

北韓官媒「朝鮮中央通信社」（KCNA）18日刊登評論文章指出，美韓核潛艦協議是一個「嚴重的事態發展」，它不僅破壞了朝鮮半島的穩定，更「動搖了亞太地區的軍事安全局勢」。評論並嗆聲，南韓擁有核潛艦，「勢必在該地區引發『核骨牌現象』，並激起一場激烈的軍備競賽」。平壤更揚言，由於美韓的「挑釁意圖」，北韓將採取「更正當且現實的反制措施」。

首爾北韓大學院大學校北韓大學校（University of North Korean Studies）教授梁茂進（音譯）向《法新社》分析，北韓的激烈反應，源於其擔憂若南韓獲得核動力潛艦，「可能成為該國達成『準核武國家』地位的墊腳石」。他也認為，此一發展「可能對舉行兩韓軍事會談的前景，產生負面影響」。除了北韓，中國方面也對此協議表達關切，稱其已「直接觸及全球核不擴散體系」。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，就在北韓發出此次警告的前一天，南韓軍方才因應近期邊境的緊張局勢，罕見地主動提議舉行7年來的首次軍事會談。然而，平壤至今對南韓總統李在明的所有對話提議均未做出任何回應。北韓官媒10月曾表示，已完成固體燃料引擎第9次也是最後一次測試，顯示未來數月可能進行新型洲際彈道飛彈（ICBM）的完整發射。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法